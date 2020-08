Eurooppalaiset puolijohteiden jakelijat kirjasivat toisella neljänneksellä 1,82 miljardin dollarin liikevaihdon. Summa on 20,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Syyllistä ei tarvitse kaukaa hakea, sillä DMASS-järjestön mukaan lasku on koronapandemian syytä.

Nokia on käynyt pidemmän aikaa oikeuskiistaa autonvalmistaja Daimlerin kanssa LTE-tekniikan käytöstä yhtiön automalleissa. Nyt Mannheimin alueoikeus on päättänyt, että Daimler joutuu ostamaan Nokialta tiettyjä LTE-tekniikan lisenssejä, kertoo GSMA-järjestön Mobile World Live -uutissivusto.

Lucid Motors on uusi autonvalmistaja, joka on parin viikon kuluttua julkistamassa ensimmäistä malliaan. Nyt yritys hehkuttaa pikalataustekniikallaan, jolla 483 kilometrin toimintasäde saavutetaan vain 20 minuutin latauksella. Syyskuun 9. päivänä julkistettavasta Lucid Airista on näin tulossa markkinoiden nopeimmin ladattava sähköajoneuvo.

Tuotantolinjan tehokkuus edellyttää, että konenäköön perustuva tarkastusjärjestelmä pystyy käsittelemään yhä tarkempaa ja raskaampaa kuvaa reaaliajassa. Tämä on ollut iso ongelma viime vuosina. Nyt ratkaisu on tulossa uuden CoaXPress 2.0 -standardin muodossa. Microchipin piirit ovat ensimmäiset markkinoilla.

Check Point Software Technologies on julkaissut vuoden 2020 Cloud Security Report -pilviturvaraportin, joka tuo esiin yritysten tietoturva-ammattilaisten kohtaamia haasteita julkisessa pilvessä sijaitsevien tietoresurssiensa suojaamisessa. Raportti osoittaa, että julkisten pilvipalveluiden tietoturva on edelleen suuri haaste.

5G:stä on tulossa perusominaisuus myös edullisemmissa puhelimissa. Toki markkinoilla on jo pari 400 euron 5G-puhelinta, kuten OnePlus Nord, mutta 5G:n lyöminen laajasti läpi edellyttää edullisempia 5G-piirisarjoja.

Pietarin satama-alueella testataan 5G-pelaamista millimetriaalloilla. Beelinen rakentama verkko perustuu Nokian laitteisiin, kuten yhtin 5G Airscale-antennijärjestelmään. Verkko on rakennettu Sevkabel-tapahtumapaikkaan.

Koronapandemialla on ollut selviä vaikutuksia palvelinkauppaan tänä vuonna. Moni yritys ostaa nyt mieluummin tilaa pilvipalveluista. Tämä näkyy palvelinlaitemyynnissä, sanoo Trendforce. Trendforce arvioi aiemmin, että palvelinmyynti kutistuisi kolmannella neljänneksellä 0,8 prosenttia. Tarkistetun ennusteen mukaan pudotusta tulee 4,9 prosenttia.

Maailmalla on arvioitu, että Yhdysvaltain kauppaministeriön uusimmat, maanantaina julkistamat sanktiot Huaweita vastaan estävät esimerkiksi vanhempien puhelimien tietoturvapäivitykset. Huawei kiistää tällaiset väitteet tiukasti.

Suomen peliala etäjuhli 25-vuotistaivaltaan eilen. The Finnish Game Awards -gaalasssa palkittiin parhaat pelit ja jaettiin tunnustuksia. Vuoden kotimaiseksi peliksi valittiin Remedyn Control.