Lentoyhtiöt eivät suojaudu huijaussähköposteja vastaan

Kyberturvallisuusyritys Proofpointin tuoreen raportin mukaan lehtoalalla käytetään todella huonosti DMARC-suojausta, joka on suunniteltu estämään verkkorikollisia käyttämästä yrityksen verkkotunnusta. IATA:n (International Air Transport Associationin) 296 jäsenestä 61 prosentilla ei ole minkäänlaista DMARC-suojausta.

DMARC on todennusprotokolla, joka on suunniteltu estämään verkkorikollisia käyttämästä yrityksen verkkotunnusta. Se varmistaa lähettäjän identiteetin ennen viestin lähettämistä. Kaikesta huolimatta moni yritys ei käytä DMARC-suojausta tai käyttää suojausta, jonka tietoturvataso on liian alhainen.

Proofpointin raportin mukaan 93 prosenttia IATA:an kuuluvista lentoyhtiöistä ei ole ottanut käyttöön DMARC-suojauksen tiukinta suositeltua tasoa. Kyseinen taso tunnetaan nimellä ”Reject” ja se estää täysin huijausviestien pääsemisen perille.

IATA:han kuuluvat lentoyhtiöt kattavat 82 prosenttia koko lentoliikenteestä. Organisaatio itse on ottanut käyttöön täyden DMAR-reject-suojauksen.

Tulokset ovat hälyttäviä. Verkkokalastelu, jossa verkkorikolliset käyttävät väärennettyjä sähköpostiosoitteita, on yhä vieläkin suuri tietoturvaongelma. Lyhyesti sanottuna kyse on sellaisten sähköpostiviestien lähettämistä, jotka näyttävät tulevan toisesta osoitteesta kuin mistä ne oikeasti tulevat. Viestin kautta huijari yrittää päästä käsiksi arkaluonteisiin tietoihin.

Eri IATA-alueiden välillä DMARC-suojaustaso on alhaisin Kiinan ja Pohjois-Aasian alueella. Siellä 85 prosentilla yrityksistä ei ole minkäänlaista suojauskäytäntöä eikä siten minkäänlaista kuvaa verkkotunnustensa luvattomasta käytöstä. Seuraavaksi alhaisin suojaustaso on APAC-alueella (70 prosenttia), jota seuraavat Eurooppa sekä Lähi-itä ja Afrikka (kumpikin 57 prosenttia).

Kiinan ja Pohjois-Aasian alueella yksikään lentoyhtiö ei ole ottanut vahvinta DMARC-suojausta käyttöön. Euroopassa luku ei ole paljon parempi, sillä vahvin salaus puuttuu 93 prosentilta lentoyhtiöitä.