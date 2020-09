Linux-kernel täyttää 29 vuotta. 5.8-version myötä ytimeen on tehty yli miljoona parannusehdotusta yli 20 000 kehittäjän toimesta. Merkkipaalun kunniaksi Linux Foundation on julkaissut uuden version Linuxin historiasta.

TrendForce on listannut suurimmat tehtaattomat puolijohdeyritykset vuoden toisella neljänneksellä. Broadcom nousi takaisin listan kärkeen ohittamalla Qualcommin, jonka kasvu jäi odotetusta lähinnä Applen iPhone-puhelimien viivästymisen takia.

5G-verkkojen arkkitehtuuri mahdollistaa uusia toteutustapoja, kuten core-verkon siirtämisen kokonaan pilvipohjaiseksi. Telefónica / O 2 on ensimmäinen saksalainen verkko-operaattori, joka on rakentanut sen 5g-ydinverkon ja keskeiset 5g-verkkotoiminnot pilveen Amazonin tuella.

Galaxy Z Fold2 on Samsungin kolmas taipuva puhelin. Siinä Samsung on pyrkinyt kehittämään konseptia pidemmälle sekä ensimmäisen polven Fold-käyttäjätutkimusten että laitteen saamien arvioiden perusteella. Tuloksena on laite, joka näyttää valmiimmalta.

Kyberturvallisuusyritys Proofpointin tuoreen raportin mukaan lehtoalalla käytetään todella huonosti DMARC-suojausta, joka on suunniteltu estämään verkkorikollisia käyttämästä yrityksen verkkotunnusta. IATA:n (International Air Transport Associationin) 296 jäsenestä 61 prosentilla ei ole minkäänlaista DMARC-suojausta.

Qualcomm on esitellyt Snapdragon 732G -mobiilialustan, joka seuraa aiemmin esiteltyä Snapdrgon 730G -piirisarjaa. Uutuus on tarkoitettu tuomaan lisää pelitehoa erityisesti keskihintaluokan älypuhelimiin.

Lukijat ovat äänestivät elokuun ajan ETN-digi -erikoislehden parasta artikkelia. Ääniä tuli satoja ja kisa parhaan artikkelin tittelistä oli tiukka. Voiton vei lopulta Siemensiin kuuluvan Mentorin artikkelin robottiautojen testaamisesta. Se sai 21 prosenttia annetuista äänistä.

Valmet Automotive arvioi, että sen akkuihin ja muihin sähköisen liikenteen ratkaisuihin liittyvän toiminnan liikevaihto saavuttaa tai jopa ylittää ajoneuvovalmistuksen liikevaihdon lähivuosien aikana. Suurimmat kasvuodotukset liittyvät EV Systems -liiketoimintalinjan akkujärjestelmiin.

Tampereelta lähtöisin oleva OptoFidelity jatkaa vahvaa kasvuaan ja saavuttaa tänä vuonna ainakin 50 prosentin kasvulukemat. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittaa tänään Lasse Lepistö (vas.). Edellinen toimitusjohtaja Pertti Aimonen jatkaa OptoFidelityn hallituksessa ja panostaa aikansa strategiatyöhön.

OnePlus Nord nousi Elisan ja Telian elokuun myydyimpien puhelimien kärkeen ja oli näin historian ensimmäinen kuukauden myydyin 5G-puhelin Suomessa. Myös DNA:n listalla Nord oli toiseksi myydyin puhelin.