VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasaran johdolla on laadittu lista tulevaisuuden aloista, joilla suomalaiset voisivat löytää kestävää kasvua. Eilen VTT järjesti aiheesta paneelikeskustelun, jossa asiantuntijat miettivät kasvun mahdollisuuksia. Suomalaiseen insinööritaitoon luotetaan, kunhan valtio ja poliitikot ymmärtäisivät oman roolinsa.

Pari viime vuotta ovat olleet Intelille vaikeita. Yhtiö on jäänyt jälkeen prosessien kehityksessä ja AMD on onnistunut kaappaamaan lisää markkinaosuuksia. Nyt yhtiö iskee kuitenkin takaisin uusilla 11. sukupolven Core-prosessoreillaan.

Välillä esiin tulee tapauksia, jotka saavat ihmettelemään suurtenkin yritysten suhtautumista tietoturvaongelmiin. Forbes-talouslehti raportoi nyt sellaisesta. Microsoft tiesi Windows 10 -bugista kahden vuoden ajan, mutta jätti sen korvaamatta.

Amazon Web Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 10,8 miljardiin dollariin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. AWS:n liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 29 prosenttia. Kyse on maailman johtavasta pilvipalvelualustasta.

Linux-kernel täyttää 29 vuotta. 5.8-version myötä ytimeen on tehty yli miljoona parannusehdotusta yli 20 000 kehittäjän toimesta. Merkkipaalun kunniaksi Linux Foundation on julkaissut uuden version Linuxin historiasta.

TrendForce on listannut suurimmat tehtaattomat puolijohdeyritykset vuoden toisella neljänneksellä. Broadcom nousi takaisin listan kärkeen ohittamalla Qualcommin, jonka kasvu jäi odotetusta lähinnä Applen iPhone-puhelimien viivästymisen takia.

5G-verkkojen arkkitehtuuri mahdollistaa uusia toteutustapoja, kuten core-verkon siirtämisen kokonaan pilvipohjaiseksi. Telefónica / O 2 on ensimmäinen saksalainen verkko-operaattori, joka on rakentanut sen 5G-ydinverkon ja keskeiset 5G-verkkotoiminnot pilveen Amazonin tuella.

Galaxy Z Fold2 on Samsungin kolmas taipuva puhelin. Siinä Samsung on pyrkinyt kehittämään konseptia pidemmälle sekä ensimmäisen polven Fold-käyttäjätutkimusten että laitteen saamien arvioiden perusteella. Tuloksena on laite, joka näyttää valmiimmalta.

Kyberturvallisuusyritys Proofpointin tuoreen raportin mukaan lehtoalalla käytetään todella huonosti DMARC-suojausta, joka on suunniteltu estämään verkkorikollisia käyttämästä yrityksen verkkotunnusta. IATA:n (International Air Transport Associationin) 296 jäsenestä 61 prosentilla ei ole minkäänlaista DMARC-suojausta.

Qualcomm on esitellyt Snapdragon 732G -mobiilialustan, joka seuraa aiemmin esiteltyä Snapdrgon 730G -piirisarjaa. Uutuus on tarkoitettu tuomaan lisää pelitehoa erityisesti keskihintaluokan älypuhelimiin.