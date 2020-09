Huawei pystyy toimittamaan vain 8,8 miljoonaa Mate 40 -puhelinta

Huawei on pian julkistamassa uusinta lippulaivamalliaan eli Mate 40 -puhelinta. Kiinalaistietojen mukaan yhtiö pystyy tuomaan markkinoille 8,8 miljoonaa Mate 40 -laitetta. Sitä enemmän yhtiöllä ei ole käytettävissään Kirin 9000 -piirejä.

Ongelma liittyvät tietenkin siihen, että TSMC lopetti piirien valmistuksen Huaweille syyskuun 15. päivä. Gizmochina-sivuston mukaan Huawei oli alun perin tilannut 15 miljoonaa Kirin 9000 -piiriä. TMSC ehti valmistaa 8,8 miljoonaa.

Kirin 9000 kuuluu Applen uusien iPhone 12-puhelimien prosessorien ohella ensimmäisiin siruihin, jotka valmistetaan TMSC:n uudessa 5 nanometrin prosessissa.

Huawein kannalta kyse on valtavasta ongelmasta. Käytännössä maailmasta ei löydy ketään valmistajaa, joka pystyisi valmistamaan Mate 40:n vaatimia piirejä. Kiinalainen SMIC on ilmoittanut kehittävänsä myös edistyneimpiä prosesseja, mutta se on vuosia TSMC:tä ja Samsungia perässä.