Hetznerin Datakeskuspuisto eteläisessä Tuusulassa laajenee jälleen uudella konesalilla vuoden 2020 lopussa. Lisäksi seuraavien konesalihallien pohjatöitä tehdään parhaillaan. Uuden konesalin käyttöönoton jälkeen toiminnassa on neljä palvelintilaa, joiden kapasiteetti palvelee Hetzner Onlinen asiakkaita yli 150 maassa. Uudessa palvelintilassa on sekä dedikoituja palvelimia että Hetznerin pilvipalvelimia.

TDK on esitellyt uuden version ultraäänianturistaan. Mallimerkinnällä CH201 varustetun laitteen purskeet yltävät nyt viiden metrin päähän, vaikka tehonkulutus on pysynyt erittäin alhaisena.

Oululainen Bittium on esitellyt lisäakkuyksikön mahdollistamaan kannettavien taktisen tiedonsiirron laitteiden keskeytymättömän kenttäkäytön. Bittium Tactical Power Pack sopii esimerkiksi Tough SDTR -radion varavoimaksi.

Github on miljardien koodirivien koti ja nyt kehittäjille on tuotu varastoon natiivityökalu, jolla voidaan tarkistaa koodiin sisältyviä haavoittuvuuksia. Työkalu perustuu Semmlen semanttiseen koodinanalyysiin.

HCSEC eli Huawei Cyber Security Evaluation Centre on Huawein oma, jo yhdeksän vuotta Iso-Britanniassa toiminut yksikkö. Sen tehtävä on valvoa ja edistää Huawein tuotteiden laatua ja tietoturvaa brittioperaattoreiden käytössä. Nyt HCSEC on julkistanu kuudennen arvionsa.

HMD Global esitteli jo keväällä ensimmäisen 5G-verkossa toimiva Nokia-puhelimen, mutta myyntiin 8.3 5G -malli tuli vasta perjantaina. Parin viikon testin jälkeen laite tuntuu monin tavoin hyvältä paketilta, mutta muutama ongelmakin siinä on.

Nvidia ilmoitti pari viikkoa sitten ostavansa alun perin englantilaisen prosessoreja kehittävän Arm:n liiketoiminnan jättimäisessä 40 miljardin kaupassa. Nyt Kiinasta kantautuu uutisia, joiden mukaan maan viranomaiset eivät olisi hyväksymässä kauppaa.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla ne voivat tunnistaa haavoittuvuuksien hyväksikäyttämiseen tarkoitetun koodin kirjoittajan ”käsialan”. Tutkijat todistivat tekniikkaansa löytämällä ja nimeämällä kaksi Windows-haittojen koodaajaa.

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa 17 uutta 5G-kaupallista sopimusta kolmannella vuosineljänneksellä. Näiden sopimusten myötä yrityksellä on nyt 100 kaupallista 5G-sopimusta yksittäisille asiakkaille.

VMware järjesti tällä viikolla – virtuaalisena kuten tällä hetkellä kuuluu – VMworld-taphtuman, jossa yhtiö esitteli sekä tuotteitaan että visiotaan siitä, miten yritykset ja organisaatiot voivat hallita dataansa ja datakeskuksiaan. Pääjohtaja Pat Gelsinger toivoo, että VMware irtoaisi Dellistä omaksi yrityksekseen.