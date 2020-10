Elisan laaja tutkimus: tällaisen puhelimen suomalainen haluaa

Elokuussa 5G-puhelin nousi ensimmäistä kertaa myyntitilastojen kärkeen, mutta minkälaisen puhelimen suomalainen haluaa ostaa? Elisan teettämä laaja tutkimus paljastaa.

Prior Konsultoinnin Elisalle tekemän tutkimuksen mukaan puhelimen arvostetuimpia ominaisuuksia ovat kestävä akku (62 %), tallennustila (57 %) ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä (49 %). Tallennustilan merkityksen kasvu on helppo ymmärtää: puhelimilla otetaan yhä enemmän videoita ja kameroiden resoluutio on kasvanut, joten tallennustilaa tarvitaan koko ajan enemmän.

- Tutkimuksemme mukaan esimerkiksi lähes 80 prosenttia käyttää mobiililaitteita netin selaamiseen ja lähes 60 prosenttia katsoo lyhyitä videoita viikoittain, selittää Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnasta vastaava Ville Valkama.

Neljänneksi tärkeimmäksi kriteeriksi nostettiin kameran laatu ja viidenneksi hinta. Tutkimuksen mukaan Joka neljännellä haastatelluista oli taskussaan kallis, yli 500 euron hintainen puhelin. Toisaalta 28 prosenttia halusi puhelimen maksavan alle 200 euroa. Luvut ovat itse asiassa muuttuneet hyvin vähän vuoden 2017 tutkimuksesta.

Hinnan jälkeen tärkeimpiä kriteereitä ovat kestävyys ja materiaalit, suuri näyttö, miellyttävä ulkonäkö ja puhelimen mahtuminen taskuun. Alhainen energiankulutus on tärkeä ominaisuus vain 8 prosentille haastatelluista. Tämä on hieman ristiriitaista, sillä pitkä akunkesto on tärkein kriteeri ja valmistajat tekevät koko ajan valtavasti töitä pienentääkseen laitteiden tehonkulutusta.

Prior kysyi myös käyttäjien näkemyksiä 5G.n merkityksestä. Yli puolet pitää 5G:n tuomia parannuksia esimerkiksi kodin nettiyhteyksiin, terveydenhuoltoon ja liikenteen palveluihin kiinnostavina. Neljää kymmenestä kiinnostaa myös 5G-mobiilipelaamisen mahdollistama lyhyt viive.

Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi. Tutkimukseen vastasi 1352 henkilöä. Vastaajat ovat 15–75-vuotiaita suomalaisia internetin käyttäjiä.