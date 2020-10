AMD esitteli eilen uusimmat työasemaprosessorinsa. Ryzen 5000 -sarjan piirit on tarkoitettu ennen kaikkea pelaajille ja rakentajille. Yhtiöllä on nyt tiukka niskalenkki Intelistä, joka lupaa omaa vastaustaan haasteeseen ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat olivat syyskuussa sähköpostiviestien välityksellä leviävä pankkitroijalainen Qbot sekä Emotet-troijalainen, joiden esiintyvyys oli yhtä suuri. Kansainvälisellä listalla Emotet oli ykkönen, ja Qbot nousi elokuun sijalta 10 sijalle 6. Suomen listalla se ei ollut elokuussa vielä ollenkaan.

Huawei ja suomalinen Silo AI ovat julkistaneet uuden tekoälyä koskevan yhteystyönsä tänään. Yritykset luovat kehittyneitä konenäköratkaisuja käyttämällä Silo-käyttöjärjestelmää (Silo OS) yhdistettynä Huawein Atlas-laskenta-alustaan. Ratkaisu soveltuu skaalautuvan tekoälylaskennan käyttöönottoon.

STMicroelectronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen Bleutooth 5.2 -standardia tukevan järjestelmäpiirin. Piiri nostaa datanopeuden 2 megabittiin sekunnissa, tukee yhteyksiä jopa 128 erilliseen solmuun ja yltää long range -tuen ansiosta pidemmälle kuin koskaan aiemmin.

Tietoturvayhtiö Trend Micro järjesti tänään kyberturvawebinaarin. Siinä yhtiön tietoturvatutkimuksen johtaja Rik Ferguson maalasi varsin synkeän kuvan kyberturvan tulevaisuudesta. Ongelma ei ole katoamassa koskaan. – Missä on koodia, siellä on haavoittuvuuksia, Ferguson sanoi.

Piipohjainen tehoelektroniikka on palvelut laitevalmistajia pitkään, mutta nyt tarjolle on tullut tekniikka, joka on kypsynyt markkinoille ottamaan piin paikan. Kyse on tietenkin galliumnitridistä. STMicroelectronics uusi integroitu laturipiiri näyttää, mihin ollaan menossa.

Kiinalainen Xiaomi on Suomessa vielä haastaja, mutta maailmalla jo neljänneksi suurin älypuhelinvalmistaja. Yhtiön uusimman lippulaivan eli Mi 10T Pro 5G -puhelimen ennakkomyynti alkoi tänään. Laite pyrkii erottumaan kameraominaisuuksillaan ja tulevaisuudessa Xiaominkin kamerat perustuvat yhä enemmän suomalaiseen osaamiseen.

Modernit pk-yritykset kohtaavat yhä enemmän haasteita liiketoiminnassa tarvittavien PoE-laitteiden (Power over Ethernet) määrän kasvaessa. Yhä useammin erilaiset IoT-laitteet, reitittimet, valvontakamerat tai valaisimet on liitetty verkkoon vain Ethernetillä.

Yleensä pilvessä toimivat uuden sukupolven low code -sovellusalustat kehittyvät nopeaa vauhtia. Yksi alueen pioneereista on amerikkalainen OutSystems, joka lanseerasi vuotuisessa Next Step -tapahtumassaan tekoälyapurin kehittäjien tueksi.

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkijat ovat kehittäneet uuden nanokokoisen säteilyilmaisimen, jolla voidaan mitata fotonien energiaa ja samalla määrittää kvanttitietokoneissa tarvittavien kubittien energiatila huomattavasti aiempaa tarkemmin ja nopeammin. Nanokokoista säteilyilmaisinta kutsutaan bolometriksi ja sen toiminta perustuu mitattavan säteilyn lämmittävään vaikutukseen.