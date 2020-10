Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on tehnyt erittäin merkittävän päätöksen, sillä se kieltää kiinalaisten verkkolaitevalmistajien laitteiden käytön maan operaattorien tulevissa 5G-verkoissa. Säpon päällikön Klas Fribergin mukaan Kiina on yksi suurimmista uhista Ruotsille.

Tehoelektroniikassa on käynnissä vahva siirtyminen piipohjaisista komponenteista piikarbidiin. SiC tuo pienemmät häviöt, nopeamman kytkennän ja paremmat resistanssiominaisuudet kuin pii. Tuloksen on tehokkaampia ja pienempiä teholähteitä.

HMD Global on pian nelivuotias yritys, siis vielä startup. Alusta asti Nokia-puhelimissa on tavoiteltu suomalaisuutta ja omaleimaisuutta. Älypuhelimen kaltaisessa laitteessa tämä on erittäin vaikeaa. Päämuotoilija Miika Mahosen johdolla tehdään vuosittain satoja eri malleja ja prototyyppejä.

4G ei ehkä vieläkään kuulu kaikkialla, mutta pian se kuuluu kuussa. NASA on valinnut Nokian toimittamaan ensimmäisen, päästä-päähän -tyyppisen LTE / 4G-viestintäjärjestelmän avaruudessa. Verkon on tarkoitus palvelulla NASAn kuuasemaa, jonka pitäisi olla käytössä vuonna 2028.

Xiaomi on tänään julkistanut langattoman lataustekniikan uuden sukupolven. Langaton 80 watin Mi-lataustekniikka on merkittävä askel eteenpäin Xiaomin viime vuonna julkistamasta 30 watin langattomasta latauksesta. 80 W on merkittävästi enemmän, kuin muut valmistajat kykenevät langattomasti tarjoamaan.

Xiaomi-konserniin kuuluva POCO on tuonut Suomen markkinoille uuden X3 NFC -mallinsa. Peliharrastajille suunnattu uutuus esittää yli tuhannen euron premium-laitteiden ostajille varsin suoran kysymyksen: miksi ihmeessä laitteesta pitää maksaa niin paljon?

Peruskäyttäjä tuntee Huawein loistavista kamerapuhelimista ja siitä, etteivät Googlen sovellukset toimi uusissa malleissa. Valmistajan edulliset P Smart -mallit ovat kuitenkin olleet Suomessa myydyimpien listojen kärjessä, joten sarjan uusin tulokas on sille tärkeä testi.

Suomesta puuttuu yli 10 000 koodaria. Tämän takia ICT-alan kasvu on jäänyt 20-30 prosenttia potentiaalia pienemmäksi vuosina 2018-2019. Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysin mukaan koodaripula aiheuttama teoreettinen markkina-arvon menetys on 1-1,5 miljardia euroa.

WiFi-tekniikka omaksuu erityisesti uuden 6-polven myötä 5G-yhteyksistä tuttuja ominaisuuksia. Moneen reaaliaikaiseen käyttöön sillä on kuitenkin iso ongelma: latenssit ovat liian pitkiä. Tähän on nyt tulossa helpotusta uusilla taajuussuotimilla eli filttereillä.

Huawei AppGallery-sovelluskaupan suomalainen sovellustarjonta kasvaa taas. Nyt vuorossa oli Sanakirja.org, jonka AppGallery-versio valmistui vain m muutamassa tunnissa.