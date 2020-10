Intel myy NAND-piirien liiketoimintansa korealaiselle SK Hynixille 9 miljardilla dollarilla. Käytännössä prosessorijätti luopuu lähes kokonaan muistipiirien valmistuksesta. Jäljelle jäävät vain palvelin- ja työasemakäyttöön tarkoitetut tehokkaat Optane-moduulit.

San Diegossa päämajaansa pitävä Qualcomm dominoi Android-puhelinten piirisarjojen markkinoita, mutta nyt yhtiö haluaa laajentaa myös tukiasemiin. Virtuaalisessa 5G Summit -tapahtumassa se esitteli koko joukon uusia piirialustoja, joilla voidaan rakentaa tukiasemia.

Nokia on tänään julkistanut yhteistyösopimuksen Telian kanssa, jonka myötä Nokiasta tulee Telian 5G-radioverkkolaitteistojen ainoa toimittaja Suomessa. Viisivuotinen sopimus kattaa nykyisten verkkojen uudistamisen ja siihen kuuluu yli 7 500 tukiasemapaikkaa.

Jos yhdistetään nopea modeemi ja riittävästi kaistaa millimetrialueella, päästään 5G-yhteyksissä jo hämmästyttäviin datanopeuksiin. Verizon, Ericsson ja Qualcomm ovat nyt demonneet uutta maailmanennätystä, kun ne onnistuivat siirtämään dataa 5G-verkossa yli viiden gigabitin sekuntinopeudella.

Farnell on ryhtynyt myymään uutta Raspberry Pi -moduulia, joka on tähän asti tehokkain. Compute Module 4 -kortti on monipuolinen moduulijärjestelmä, joka on aiempaa pienempi ja sisältää enemmän muistivaihtoehtoja. Tämä tekee kortista ihanteellisen monille sulautetuille ratkaisuille.

Kannattaa katsoa nyt tarkkaan kodin ja auton avainnippua. Lähivuosina emme enää kanna niitä mukanamme, vaan avaimista tulee digitaalisia. Tämä onnistuu UWB-tekniikan avulla, sanoi NXP Semiconductrosin pääjohtaja Kurt Sievers yhtiön tänään alkaneen virtuaalisen NXP Connect -tapahtuman avauspuheessaan.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on tehnyt erittäin merkittävän päätöksen, sillä se kieltää kiinalaisten verkkolaitevalmistajien laitteiden käytön maan operaattorien tulevissa 5G-verkoissa. Säpon päällikön Klas Fribergin mukaan Kiina on yksi suurimmista uhista Ruotsille.

Tehoelektroniikassa on käynnissä vahva siirtyminen piipohjaisista komponenteista piikarbidiin. SiC tuo pienemmät häviöt, nopeamman kytkennän ja paremmat resistanssiominaisuudet kuin pii. Tuloksen on tehokkaampia ja pienempiä teholähteitä.

HMD Global on pian nelivuotias yritys, siis vielä startup. Alusta asti Nokia-puhelimissa on tavoiteltu suomalaisuutta ja omaleimaisuutta. Älypuhelimen kaltaisessa laitteessa tämä on erittäin vaikeaa. Päämuotoilija Miika Mahosen johdolla tehdään vuosittain satoja eri malleja ja prototyyppejä.

4G ei ehkä vieläkään kuulu kaikkialla, mutta pian se kuuluu kuussa. NASA on valinnut Nokian toimittamaan ensimmäisen, päästä-päähän -tyyppisen LTE / 4G-viestintäjärjestelmän avaruudessa. Verkon on tarkoitus palvelulla NASAn kuuasemaa, jonka pitäisi olla käytössä vuonna 2028.