Uuden sukupolven eSIM tuo helpon mobiiliyhteyden

STMicroelectronics on saanut GSMA-sertifioinnin uudelle ST4SIM-300 eSIM-piirilleen, joka hyödyntää tuoretta SGP.32-standardia. Sertifiointi takaa sujuvan ja turvallisen mobiiliyhteyden erityisesti IoT-laitteille, joissa on rajoitettu käyttöliittymä tai yhteystekniikka, kuten NB-IoT.

Uusi ST4SIM-300 on yksi ensimmäisistä eSIM-ratkaisuista, jotka täyttävät globaalin mobiilioperaattoreiden yhteistyöelimen GSMA:n SGP.32 eSIM for IoT -spesifikaation. Kyseinen standardi on kehitetty erityisesti esineiden internetin (IoT) tarpeisiin, missä perinteisten SIM-korttien hallinta on usein teknisesti haastavaa tai mahdotonta.

SGP.32-standardi tuo merkittäviä parannuksia IoT-laitteiden skaalautuvaan hallintaan ja käyttöönottoon. Ensinnäkin se mahdollistaa eSIM-profiilien etähallinnan ilman SMS-viestejä. Tämä on erityisen hyödyllistä laitteissa, jotka toimivat rajoitetuissa verkoissa, kuten NB-IoT-yhteyksissä, joissa tekstiviestiyhteys ei ole käytettävissä tai on epäluotettava.

SGP.32 hyödyntää kevyempää profiilimuotoa, mikä tarkoittaa, että eSIM-profiilit voidaan ladata nopeammin ja huomattavasti pienemmällä datamäärällä. Tämä säästää aikaa, kaistanleveyttä ja erityisesti energiaa, mikä on tärkeää akkukäyttöisissä laitteissa.

Lisäksi standardi tukee niin sanottua massaprovisiointia, jonka ansiosta tuhansien laitteiden käyttöönotto voidaan tehdä keskitetysti ja tehokkaasti. Tämä on suuri etu esimerkiksi energiayhtiöille, jotka asentavat älymittareita, tai logistiikkatoimijoille, jotka seuraavat suurta määrää liikkuvia kohteita.

ST4SIM-300:n GSMA-sertifiointi takaa laitteen yhteensopivuuden operaattoriverkkojen ja palvelualustojen kanssa maailmanlaajuisesti. Laite tukee uusimpia 3GPP- ja ETSI-standardeja (mm. Cat-M ja NB-IoT) ja se voidaan toimittaa useissa eri fyysisissä muodoissa – aina juotettavista siruista irrotettaviin kortteihin. Teollisuuskäyttöön suunnattu versio toimii laajalla lämpötila-alueella (-40°C – +105°C).

Lisäksi eSIM toimii turvallisena elementtinä (Secure Element) ja tukee vahvaa salausarkkitehtuuria, joka perustuu ST:n omalle EAL6+-sertifioidulle mikrokontrollerille. ST tarjoaa myös kokonaisvaltaisen ekosysteemin laitetoimittajille eSIM-hallintaan, sisältäen muun muassa IoT Remote Manager -järjestelmän, IoT Profile Assistant -työkalun sekä automaattisen bootstrap-yhteyden muodostuksen.