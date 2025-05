Useimmista VPN-protokollista löytyy lopulta haavoittuvuuksia

Nykyiset VPN-protokollat, vaikka ne tarjoavat vahvaa salausta tämän päivän standardien mukaan, eivät välttämättä kestä tulevaisuuden kvanttitietokoneiden laskentatehoa. Asiantuntijoiden mukaan kvanttilaskennan kehittyessä suurin osa perinteisistä salausmenetelmistä altistuu ennen pitkää murtamiselle. Tämä on johtanut siihen, että VPN-palveluntarjoajat ryhtyvät toimiin uuden sukupolven uhkia vastaan.

Yksi alan toimijoista on NordVPN, ja se on vastannut haasteeseen ottamalla käyttöön kvanttiturvallisen salauksen kaikissa sovelluksissaan. Teknologia perustuu standardeihin, joita Yhdysvaltain kansallinen standardointi-instituutti (NIST) on kehittänyt tulevia uhkia varten.

NordVPN:n teknologiajohtaja Marijus Briedisin mukaan kvanttilaskennan edistyessä useimmista tällä hetkellä käytössä olevista VPN-protokollien perinteisistä salausmenetelmistä löytyy lopulta haavoittuvuuksia. - Integroimalla kvanttiturvallisen salauksen VPN-infrastruktuuriimme voimme ennakoida tätä kehitystä ja varmistaa asiakkaidemme tietojen pysymisen luottamuksellisina myös kvanttisiirtymän jälkeen.

NordVPN aloitti kvanttiturvallisen teknologian käyttöönoton vuonna 2024 Linux-alustalla osana NordLynx-protokollaa, ja laajensi tuen vuonna 2025 myös Windows-, macOS-, iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiin – mukaan lukien älytelevisioalustat.

Käyttäjät voivat ottaa kvanttiturvallisen salauksen käyttöön NordVPN-sovelluksen asetuksista valitsemalla yhteysasetuksista NordLynx-protokollan. Tällöin kvanttiturvallinen salaus aktivoituu automaattisesti.