Xiaomi nousi kolmannella vuosineljänneksellä globaaleilla älypuhelinmarkkinoilla kolmannelle sijalle ohittaen samalla Applen. Xiaomin kasvua siivitti nopea markkinaosuuden kasvu Intiassa ja aseman vahvistuminen Kiinan markkinoilla.

Viime vuosina autoon on lisätty älyä nopealla tahdilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut erillisiä ECU-pohjaisia järjestelmiä, jotka on yhdistetty toisiinsa CAN-väylällä. Pian elektroniikkayksiköiden määrä pienenee merkittävästi. Mentor Graphics visioi, että autosta tulee yksi, keskitetty järjestelmä.

Raspberry Pi on yli kahdeksan vuotta vanha kehittäjien ja yhä enemmän myös ammattilaisten kehityskortti, jolla on nähty monenlaisia käyttöjärjestelmävirityksiä. Nyt Canonical on tuonut Ubuntun virallisena versiona kortille ensimmäistä kertaa.

ETN julkaisee kuukausittain useita teknisiä artikkeleita. Lokakuun kuukauden artikkeli on mittauslaitevalmistaja Anritsun erittäin tekninen artikkeli, jossa kerrotaan differentiaalisen kohinaluvun mittauksesta yhtiön VectorStar-piirianalyysaattorilla.

Infineon Technologies laajentaa OPTIGA Trust -tuoteperhettään erityisellä ratkaisulla suojattuun induktiiviseen lataukseen. Uusi piiri on alan ensimmäinen sulautettu tietoturvaratkaisu, jota voidaan käyttää langattomalla Qi 1.3 -latausstandardilla. Se on tarkoitettu pienten henkilökohtaisten elektronisten laitteiden lataamiseen enintään 15 watin teholla.

UPSeistaan tunnettu Eaton ilmoitti olevansa toimialansa ensimmäinen yhtiö, joka on saanut tuotekehitysprosesseilleen sertifikaatit sekä International Electrotechnical Commissionilta (IEC) että globaalisti toimivalta, tietoturvaan keskittyvältä organisaatiolta UL:ltä. Sertifikaatit osoittavat, että Eaton toimittaa asiakkailleen ratkaisuja, joiden tietoverkkoon kytkettävien laitteiden tietoturva on korkealaatuista.

Moni maa liittyy nyt USA:n johtamaan rintamaan ja on hylkäämässä Huawein laitteita tulevista 5G-verkoista. Viimeksi päätöksen teki tässä kuussa Ruotsin televiranomainen. Uusi tutkimus Englannista kertoo, että Huawein hyllyttäminen maksaa maan kansantaloudelle kymmeniä miljardeja puntia.

AMD varasti otsikot tiistaina ilmoittamalla ostavansa FPGA-yritys Xilinxin, mutta heti sen jälkeen yhtiö lanseerasi täysin uuteen arkkitehtuuriin perustuvat grafiikkakortit. RX 6000 -sarja hyökkää täysillä Ndivian RTX 3000 -sarjan kimppuun.

Suomessa kohua on viime päivinä aiheuttanut Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietojen joutuminen kiristäjän käsiin. Maailmalla kyberrikolliset käyttävät ihmisten koronavirukseen liittyvää tiedonjanoa häikäilemättömästi hyväkseen. BCG:n tutkimien tapausten valossa tietovuoto johtuu useimmiten inhimillisistä tekijöistä, ei teknologiasta.

Sulautetut järjestelmät on suunniteltu erittäin luotettaviksi ja suorittamaan tarkoin määriteltyjä, dedikoituja tehtäviä tehokkaasti. Usein niissä käytetään kulutuslaitteista tuttuja flash-muisteja. Niiden valintaan kannattaa kiinnittää tarkkaan huomiota.