Nyt se tiedetään: DDR5 tulee ensi syksynä

Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset heinäkuussa 2020. Moni valmistaja on jo esitellyt tulevien muistien protoja, mutta nyt tiedetään, milloin viimeistään uusi DRAM-tekniikka tulee markkinoille. Syksyllä 2021.

Näin vahvistaa taiwanilainen Teamgroup. Yhtiön mukaan Elite-perheeseen tuodaan ensimmäinen DDR5-moduuli ensi vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tuleva muisti on 16 gigatavun moduuli, jonka nopeus on 4800 megahertsiä. Kamman toimintajännite on 1,1 volttia eli standardinmukainen, kun yhtiön edelliset DDR4-muistit toimivat 1,2 voltin jännitteellä.

Teamgroupin mukaan DDR5-muisti siirtää dataa jopa 1,6 kertaa DDR4-muisteja nopeammin samalla, kun muistin tehonkulutus pienenee 10 prosenttia. Lisäksi DDR5-siruille integroidaan EEC-virheenkorjaus, kun se aiemmin on edellyttänyt ylimäärisen piirien asentamista moduuliin.

Teamgroup sanoo ajoittavansa DDR5-muistien tuonnin markkinoille samaan aikaan, kun Intelin ja AMD:n DDR5-muisteja tukevat prosessorit ja emolevyt tulevat tarjolle.