Kiina kaappaa seuraavaksi USB-lataamisen

Kiinassa on jo kehitetty kilpailija HDMI-väylälle GPMI-standardin muodossa. Kiinassa on myös kehitetty universaali pikalataustekniikka UFCS, joka pyrkii korjaamaan USB-standardin lataukseen liittyvät ongelmat.

UFCS, eli Universal Fast Charging Specification, on Kiinan oma pikalatausstandardi, jonka tavoitteena on ratkaista markkinoiden nykyinen sirpaleisuus: jokaisella valmistajalla on aiemmin ollut oma tekninen toteutuksensa pikalataukselle. Huawei kehitti SuperCharge-teknologiansa, Oppo ja OnePlus veivät VOOC- ja Warp Charge -tekniikoita eteenpäin, ja Xiaomi toi markkinoille Turbo Chargen. Näillä oli keskenään heikko yhteensopivuus, ja vaikka kaikki käyttivätkin USB-C-liitäntää, laturien ja kaapeleiden välillä oli epäyhtenäisyyksiä, jotka aiheuttivat tehon rajoittumista tai latausvirheitä. UFCS syntyi ratkaisuksi tähän ongelmaan.

Standardia alettiin kehittää vuonna 2021 Kiinan viestintästandardien yhdistyksen (CCSA) johdolla, ja mukana olivat maan suurimmat puhelinvalmistajat: Huawei, Oppo, Vivo ja Xiaomi. Tavoitteena oli kehittää yhteinen, avoin latausprotokolla, joka toimisi valmistajasta riippumatta, mutta mahdollistaisi samalla korkean tehon ja älykkään hallinnan. Ensimmäinen virallinen versio, UFCS 1.0, julkaistiin vuonna 2022. Siinä otettiin käyttöön säätyvä virta- ja jänniteohjaus, joka tunnisti laitteen tehontarpeen ja mukautti latauksen sen mukaan. Versio 1.1 seurasi vuonna 2023, ja se paransi tehonsäätöalgoritmeja, laajensi tuettua jännitealuetta ja paransi yhteensopivuutta USB-C:n kanssa.

Toukokuussa 2025 julkaistu UFCS 2.0 on tähän mennessä kattavin versio. Se toi tullessaan erityisesti kaksi merkittävää uudistusta. Ensinnäkin se mahdollistaa 40 watin lataustehon ilman valmistajakohtaista tunnistautumista — toisin sanoen, käyttäjä voi yhdistää eri merkkien laitteen ja laturin ilman, että järjestelmä estää nopean latauksen. Tämä on poikkeuksellista, sillä aiemmin nopean latauksen maksimitehot olivat lähes poikkeuksetta sidottuja siihen, että sekä laite, laturi että kaapeli tulivat samalta valmistajalta tai tukivat samaa alustaa.

Toiseksi UFCS 2.0 toi mukaan niin sanotun käänteisen latauksen: älypuhelin voi nyt ladata toista laitetta, kuten toisen puhelimen, älykellon tai kuulokkeet, myös silloin kun ne ovat eri valmistajilta. Standardi sisältää myös PowerChange-teknologian, joka säätää virran ja jännitteen reaaliaikaisesti kuormituksen ja komponenttien mukaan. Tämä lisää sekä turvallisuutta että tehokkuutta, ja tekee standardista luotettavan myös kolmannen osapuolen kaapeleiden ja sovittimien kanssa. UFCS 2.0 tukee ohjelmoitavaa jännitettä jopa 30 volttiin asti ja virtoja 6 ampeeriin saakka. Jos valmistaja käyttää standardin autentikointimekanismeja, teho voi nousta jopa sadan watin tasolle — esimerkiksi Huawein uusi SuperCharge Max saavuttaa juuri tämän rajan.

Kun UFCS:ää verrataan USB Power Delivery -standardiin, erot käyvät selviksi. USB PD on globaalisti laajalle levinnyt latausstandardi, jota kehittää USB-IF ja jota tukevat useimmat kansainväliset laitevalmistajat. Se kykenee jopa 240 watin tehoihin USB PD 3.1 -version kautta, ja sitä käytetään esimerkiksi kannettavien tietokoneiden, näyttölaitteiden ja mobiililaitteiden lataukseen. UFCS puolestaan on suunniteltu ensisijaisesti mobiililaitteille ja kuluttajaelektroniikalle. USB PD tarjoaa universaalin yhteensopivuuden, mutta ei ota huomioon valmistajakohtaisia tehon optimointeja samalla tavalla kuin UFCS, joka skaalautuu paremmin ja reagoi dynaamisesti lataustilanteeseen. Lisäksi UFCS:n vahvuutena on sen kyky tarjota tehokas lataus ilman valmistajakohtaista lukitusta, mikä tekee siitä käytännössä kuluttajaystävällisemmän erityisesti Kiinan markkinoilla.

UFCS:n kehitystä voi pitää osana Kiinan laajempaa pyrkimystä teknologiseen omavaraisuuteen ja standardien hallintaan. Samalla tavalla kuin GPMI pyrkii haastamaan HDMI:n, UFCS haastaa nyt USB PD -standardin erityisesti mobiililaitteiden saralla.