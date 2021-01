Komponenttien verkkokauppias Digi-Key Electronics ilmoittaa, että niin rakentelijoiden kuin ammattisuunnittelijoidenkin suosiossa olevat Raspberry Pi -korttitietokoneet ovat nyt virallisesti osa DigiKeyn valikoimaa.

Dell ja IDC ovat tutkineet pohjoismaisten yritysten pilvikäyttöä. Moni asia mietityttää yrityksiä, kuten tietoturva. Suomen Dellin toimitusjohtaja Antero Sarén muistuttaa, että paras tapa varmistaa tietoturva on kontrolloida yrityksen omaa tai vastuulla olevaa dataa.

Sähköautojen yleistyessä myös niissä käytettyjen akkujen määrät lisääntyvät ja joudutaan miettimään, mitä käytöstä poistettaville akuille tullaan tekemään. Kierrätys yhdistettynä uusiokäyttöön energiavarastona voisi olla eräs ratkaisu, etenkin jos käytettyjen akkujen purku- ja testausprosesseja saadaan parannettua.

Samsung esitteli myöhään eilen uuden Galaxy S21 -sarjansa. Myyntiin tulee jo tammikuussa kolme eri mallia, joissa käytetään pääosin Samsungin omaa Exynos 2100 -prosessoria. Jenkkimarkkinoille on tulossa myös Snapdragon 888 -pohjaisia versioita.

Amerikkalainen Appear Inc. on lanseerannut maailman kevyimmän ja ensimmäisen grafeeniakusta voimansa saavan älypuhelimen. Vedenpitävä laite on herättänyt kiinnostusta ja Appear ottaa jo vastaan ennakkotilauksia.

Check Pointin tietoturvatutkijat kertovat uusimmassa raportissaan, että Microsoft oli loka-joulukuussa 2020 kyberkonnien useimmin jäljittelemä tuotemerkki. Sitä seurasivat DHL ja LinkedIn. DHL oli mukana 18 prosentissa tietojenkalasteluyrityksistä. Tähän myötävaikutti rikollisten hyödyntämä marras- ja joulukuun verkkokauppakausi.

Omron on tuonut markkinoille uudet 1S-servokäytöt ja -moottorit, joihin on integroitu liikkeenohjauksen turvatoiminnot. Turvatoiminnot takaavat koneen käyttäjän turvallisuuden, lyhentävät käyttöönottoaikaa, vähentävät seisonta-aikoja ja pienentävät tuotantotappioita.

Pat Gelsinger oli Intelin pidetty teknologiajohtaja vuoteen 2009 asti. Tuolloin kävi ilmi, että tie pääjohtajaksi oli tukossa, joten mies päätti lähteä. Joku voisi sanoa, että Intelin vaikeudet alkoivat jo tuolloin. Nyt 30-vuotisen uran Intelillä jo tehnyt Gelsinger palaa pääjohtajaksi.

Terveydenseurannassa ollaan siirtymässä kolmanteen aaltoon. Ensimmäisen polven laitteen laskivat lähinnä akselia, toisen polven laitteissa saadaan jo tarkkoja sykelukemia aktiivisuusmittauksen lisäksi. Kolmatta aaltoa on käynnistämässä sveitsiläinen Leman Micro Devices.

AMD käytti virtuaalista CES-messua uusien Ryzen 5000 -sarjan prosessorien julkistukseen. Yhtiö tuo Zen 3 -arkkitehtuurinsa läppäreihin. Samalla yhtiö ilmoitti tuovansa tehokkaimmat 8-ytimiet Threadripper Pro -prosessorit kuluttajien ostettavaksi.