Tietoturvayhtiö Chek Point Software käynnisti eilen kaksipäiväisen virtuaalisen CPX 360 -tapahtumansa. Sen alkajaisiksi perustaja ja pääjohtaja Gil Shwed esitteli ”pitkään aikaan tärkeimmän tuotejulkistuksensa” eli Harmonyn.

Qualcomm tunnetaan ennen kaikkea älypuhelinten sovellusprosessoreista, mutta sen energiatehokas ja suorituskykyinen Arm-arkkitehtuuri sopii muihinkin laitteisiin. Seuraavaksi Snapdragon-brändiä ollaan viemässä lisätyn todellisuuden laseihin.

Viavi Solutionsin tilastojen mukaan 5G-verkoilla katettujen kaupunkien määrä on nyt noussut globaalisti 1336:een. Tämä tarkoittaa 350 prosentin kasvua viime vuonna pandemiasta huolimatta. 5G on käytettävissä lähes joka kolmannessa maassa.

Mobiilikäyttäjien kokemuksia tutkiva amerikkalainen Tutela Technologies on saanut valmiiksi suuren pohjoismaisen tutkimuksensa. Uusimman State of Mobile Experience -raportti perustuu yli 1,8 miljoonaan nopeusmittaukseen kaikkialta Pohjoismaista. Suomessa listan kärkeen nousi Telia.

Pilvipalvelujen käyttö kasvoi koronavuonna 2020 kolmanneksella yhteensä 142 miljardiin dollariin, kertoo Canalys. Suurimmaksi palveluntarjoajaksi kasvoi Microsoft Azurellaan. Sen liikevaihto kasvoi 59,5 miljardiin dollariin.

Nokia on tänään julkistanut DelOps-aloitteen, jossa tavoitteena on uudistaa 5G-verkkojen core-osan ohjelmistojen jakelu ja toimintojen monimutkaisuuden hallinta. Uudella palvelupaketilla halutaan auttaa operaattoreita parantamaan toiminnan tehokkuutta ja tuomaan uusia palveluja käyttöön nopeammin.

Apple on siirtymässä läppäreissään Intelin prosessoreista omiin, kustomoituihin Arm-arkkitehtuuriin perustuviin suorittimiin. Vertailujen mukaan Applen M1 on jo nyt Intelin prosessoreita parempi, mutta lisää on luvassa nopeasti.

Huawei on esitellyt kolmannen polven taittuvanäyttöisen puhelimensa. Mate X2 on monin osin suunniteltu uusiksi ja iso 8-tuumainen ruutu aukeaa nyt laitteen sisältä. Reilusti yli 2000 euron puhelin ei ole tulossa Eurooppaan.

Saksalainen SEGGER tunnetaan sulautettujen sovellusten kehitystyökaluistaan. Nyt yhtiö on esitellyt uuden piiriojelmointilaitteen, joka on kooltaan luottokorttia pienempi. Silti sillä onnistuu laajan teollisuuskoneiden kirjon ohjelmointi. Flasher Compact -laite on monipuolinen, universaali flash-muistien ohjelmointityökalu, jonka kotelo on pienempi kuin luottokortin.

Tutkimusyhtiö Counterpoint Researchin tilastojen mukaan OnePlus nousi Android 5G-älypuhelinmarkkinoiden kärkeen 49 prosentin markkinaosuudella älypuhelinten toimituksista viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Selvästi myydyin yksittäinen malli oli OnePlus Nord.