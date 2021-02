Tykkäätkö retropeleistä? Tämä avoimen raudan alusta voi sopia sinulle

Jos GameBoy tai Nintendo kutkuttelee vanhoja pelihermoja, saattaa apu löytyä joukkorahoitetusta microByte-ohjainalustasta. Crowdsupplyssä kerätään tukea 45 dollarin paketille, jolla voidaan emuloida monia tuttuja klassikkopelejä.

Käytännössä kyse on ESP32-prosessoriin perustuvasta kehitysalustasta. Vastaavia on esitelty aiemminkin, mutta microByte on pienin (8x4 senttiä) ja ominaisuuksiltaan ehkäpä laadukkain.

Tällä hetkellä laitteella voidaan emuloida NES, GameBoy, GameBoy Color, GameGear ja Sega Master System -pelejä. Työn alla on tuki esimerkiksi Atarille.

ESP32-prosessorilla on kaksi 240 megahertsin kellolla operoivaa ydintä sekä yksi ultravähävirtainen ydin. RAM-muistia on 8 megatavua, flash-tallennustilaa 16 megatavua. Näyttö on 1,3-tuumainen ja 240 x 240 pistettä erotteleva, joten aika retrolla mennään senkin suhteen.

Lisätietoa alustasta löytyy Crowdsupplystä.