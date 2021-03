Hasselblad ei ole OnePlussalle pelkkä markkinointikikka

Hasselblad-yhteistyö on se, mistä OnePlussan uutuuksien kohdalla on kohistu. Älypuhelinvalmistajat ovat tehneet kameravalmistajien kanssa jo pitkään yhteistyötä, mutta se vaihtelee lähes pelkästä markkinointitempauksesta oikeaan yhdessä tehtyyn tuotekehitykseen. Näyttää siltä, että OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyö on oikeasti merkittävä.

Puhelin- ja kameravalmistajien yhteistyöllä on pitkät perinteet. Nokia oli yksi ensimmäisiä, kun se teki N95-puhelimen kanssa yhteistyötä Zeissin kanssa. Sittemmin myös Sony on tehnyt yhteistyötä Zeissin kanssa.

Huawei on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Leican kanssa ja tämä on ehkä kaikkein tuottoisin projekti. Huawein kameroita on pitkään pidetty markkinoiden parhaana ja sen laitteet ovat voittaneet palkintoja toisena perään. Leican osaamista on käytetty linssien kehittämiseen, kuvakennojen valintaan – Huawei ei ole metsästänyt suurinta pikselimäärää – ja siihen, miten pikselien dataa käsitellään kuvaprosessorissa.

Hasselblad on tietysti legendaarine kameravalmistaja. Nasa käytti sen kameroita Gemini- ja Mercury-ohjelmissa ja sen laitteilla on otettu ensimmäiset kuvat kuusta Nasan Apollo-lennoilla. Nokian Vertu-luksusbrändi teki yhteistyötä Hasselbladin kanssa, mutta tulokset eivät mairitelleet kumpaakaan. Motorola kehitti ruotsalaisyrityksen kanssa kameralisäosan Z-sarjaansa, mutta sekään ei tuottanut mitään mullistavaa kännykkäkuvaamiseen.

Entäpä nyt? OnePlussan mukaan 9-sarjan puhelimissa on käytetty Haselbladin tietotaitoa värien kalibroinnin kanssa. Tuloksena on siis mahdollisimman luonnollisesti toistetut värit. Uutta 9-sarjaa varten yhtiöt kehittivät yhdessä värien ja anturin kalibrointia. Seuraavaksi yhteistyö laajenee laiteratkaisujen tuotekehitykseen, jossa halutaan parantaa antureita ja optiikkaa.

Verkossa on jo esiintynyt vertailukuvia, jossa OP9 Pron tuottamia kuvia on asettetu iPhone 12 Pron ja Samsungin Galaxy S21+:n kuvien rinnalle. Molemmissa vertailuissa OnePlus näyttää tuottavan luonnollisempia värejä. Applen ja Samsungin algoritmien tuottamat kuvat ovat sävyltään lämpimämpiä. Tämä tekee niistä kivan näköisiä, mutta OnePlussan kuvien sävy on luonnollisempi.

Itse vertasin uuden 9 Pron ja viimevuotisen 8T-mallin kuvia ja vaikutelma on sama: Hasselbladin osaaminen värien prosessoinnissa oikeasti näkyy. Aiemmin OnePlussan kamerat ovat korostaneet enemmän punaisia ja keltaisia sävyjä, ja sama näkyy useimmissa kameroissa markkinoilla.

Tämä tarkoittaa samalla, että jotkut OnePlus 9 Pron kuvat näyttävät vähän tylsiltä. Väriskaala on latteampi. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, vaan vahvuus. Mikäli käyttää puhelinta yhtään vakavampaan kuvaukseen, on ehdoton etu, että esimerkiksi RAW-kuvien värit toistuvat mahdollisimman luonnollisesti.

Verkossa olevien esimerkkien perusteella OnePlus 9 Pro näyttää onnistuvan tuottamaan myös luonnollisempia selfie-kuvia. Ihon väri on aina ollut iso ongelma esimerkiksi muotokuvauksessa.

Vaatii tietenkin laajempaa testaamista, kuinka paljon Hasselblad-yhteistyö parantaa OnePlus-kuvien laatua. Pitää kuvata kaikilla eri kennoilla, eri valaistuksissa ja eri asetuksissa, ja verrata tuloksia OnePlussan kameroiden aiemmin tuottamiin kuviin. Jo nyt yhteistyö kuitenkin lupaa paljon.