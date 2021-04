Mobiilidatansiirrossa on lopulta kyse fysiikasta, kuten Nokia on demonnut australialaisen Optuksen kanssa. Yhtiöt demosivat operaattorin Brisbanen verkossa 5G-yhteyttä, jossa datanopeus ylsi ennätykselliseen 10 gigabittiin sekunnissa.

Ulkona oman älypuhelimen paikannuspiiri yltää noin viiden metrin tarkkuuteen, mikä riittää useimpiin sovelluksiin. Teollisuudessa tai vaikkapa robotin ohjauksessa se ei tietenkään riitä. Avuksi tulee vaikkapa espanjalaisen ArduSimplen yhden kortin tietokone.

Kun tehtaaseen lisätään antureita ja ohjausta eli siitä tulee niin sanotusti älykäs, se altistuu väistämättä myös internetin uhkille. Trend Micron tutkimus osoittaa, että iso osa älytekniikkaa käytävistä tehtaista on jo joutunut tietoturvaiskujen uhriksi.

Renesas Electronics on esitellyt uuden RX23W-moduulin, jossa on täysi Bluetooth 5.0 -tuki järjestelmän hallintaan ja IoT-laitteiden langattomaan tiedonsiirtoon IoT-päätepisteissä. Radion lisäksi moduulissa on 32-bittinen RX23W-ohjainpiiri.

Nokian kampuksella Espoon Karaportissa on jo usean vuoden ajan testattu 5G-älypylväisiin perustuvaa verkkoa. LuxTurrim5G-hankkeessa aiotaan seuraavaksi laajentaa verkkoa Keran aseman ympäristöön ja Otaniemeen.

Intel esitteli eilen kolmannen sukupolven Xeon Scalable -prosessorinsa. Kyse on yhtiön tähän asti tehokkaimmasta datakeskusmoottorista. Nokia ilmoitti välittömästi päivittävänsä AirFrame-palvelimensa uuteen Xeoniin.

Korealainen LG ilmoitti lopettavansa älypuhelinten valmistuksen. Myynti lopetetaan heinäkuun loppuun mennessä. LG on vain viimeisin uhri alalla, jota ei voida pitää terveenä.

Yhdysvaltain korkein oikeus on vihdoin ratkaissut vuosia kestäneen kiistan siitä, oliko Googlella oikeus hyödyntää Oraclen omistamaa javakoodia Android-käyttöjärjestelmässään. Äänin 6-2 oikeus päätti, että Googlella oli oikeus koodin käyttöön.

Oululainen Bittium kertoo, että sen tietoturvallinen Tough Mobile 2 C -älypuhelimelle on annettu III-luokan kansallinen tietoturvaluokitus. Tämä tarkoittaa, että puhelimen ja taustajärjestelmien välillä voidaan siirtää aineistoa turvatusti.

EDA-talo Cadence Design Systems on esitellyt uuden sukupolven Palladium Z2- ja Protium X2 -järjestelmät suunnittelujen virheenkorjaukseen ja ohjelmistojen validointiin. Molemmat kasvattavat emuloinnin kapasiteetin 19 miljardiin porttiin.