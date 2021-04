Ensimmäiselle 32-bittiselle huipputason turvasertifiointi

Japanilainen Renesas kertoo, että sen RX-sarjan 32-bittinen mikro-ohjain on saanut amerikkalaisen NIST-järjestön 3-tason sertifioinnin salausmoduulilleen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjaimen suojaustaso täyttää esimerkiksi valtion viranomaisten ja rahoituslaitosten turvallisuusvaatimukset.

CMVP-sertifiointi on NIST:n (National Institute of Standards) ja Kanadan kyberturvallisuuskeskuksen yhdessä laatima ohjelma. RX65N-ohjain on ensimmäinen yleiskäyttöinen MCU-piiri, jolle määritysten 3-tason mukainen sertifiointi on myönnetty.

CMVP-sertifiointi perustuu FIPS 140 -standardiin. Se on välttämätön turvallisuusvaatimus valtion virastojen, rahoituslaitosten, julkisten tilojen ja infrastruktuurin käyttämille sovelluksille, ja siitä on tulossa tosiasiallinen turvallisuusstandardi maailmanlaajuisesti.

3-taso tarkoittaa, että ohjain havaitsee esimerkiksi piiriin fyysisesti kajoamisen. Sen turvamoduuliin voidaan tallentaa esimerkiksi henkilötietoja ja dataa rahaliikenteestä, eikä dataa pysty piiriltä selvittämään. Ohjainta voidaan käyttää laitteistojen suojausmoduuleissa ja älykorteilla.

RX65N on yleiskäyttöinen mikro-ohjain, joka sopii käytettäväksi esimerkiksi teollisuuden ja IoT-laitteiden sovelluksissa. Piiri sisältää Trusted Secure IP (TSIP) -moduulin, joka oli jo aiemmin CAVP-sertifioitu.

Koska RX65N on nyt CMVP Level 3 -sertifioitu, voidaan muilla RX-perheen ohjaimilla toteuttaa vastaavan suojaus. Lisätietoja piiristä löytyy Renesasin sivuilta.