Sonyn huippupuhelimessa HDMI-liitäntä ensimmäistä kertaa maailmassa

Sony on lanseerannut uuden Xperia PRO -puhelimen Euroopan markkinoille. Kyse on ammattikuvaajille ja sisällöntuottajille suunnattu, kallis huippumalli, jonka erikoisuutena on maailman ensimmäinen älypuhelimesta löytyvä HDMI-sisääntulo.

HDMI-micro-liitännän ansiosta Xperia Pro voidaan liittää mihin tahansa HDMI-lähdöllä varustettuun kameraan. Tämän jälkeen puhelimen 5G-yhteyttä voi käyttää vaikkapa livelähetyksen reaaliaikaiseen jakamiseen. Käyttämällä yhteensopivaa kolmannen osapuolen suoratoistopalvelua Xperia PRO voi suoratoistaa videosisältöä kamerasta esimerkiksi suoraan valittuun sosiaalisen median -palveluun.

Xperia PRO:n HDMI-sisääntulo myös tekee laitteesta korkealaatuisen 6,5 tuuman 4K OLED-kameranäytön. Esiasennetussa External Monitor -ominaisuuksista löytyy esimerkiksi näytön lukitustoiminto, kirkkauden säätö, zoomaustoiminto ja säädettävät apuviivat.

Xperia PROssa on sama kamerateknologia kuin Xperia 1II -älypuhelimessa, joten se toimii myös itsenäisesti valokuvaamisen ja videosisällön tuottamisen työkaluna. Yhdessä Sony Alpha -kamerainsinöörien kanssa kehitetty kamera sisältää esimerkiksi Real-time AF -toiminnon, joka osaa automaattisesti tarkentaa ihmisiin sekä eläimiin. Xperia PROssa on myös käyttöliittymä, joka on suunniteltu vastaamaan ammattivalokuvaajien tarpeita. Mukana on monipuoliset manuaaliset säätömahdollisuudet, RAW-tuki ja kuvia voi ottaa peräti 20 fps-nopeudella 60 kertaa sekunnissa tarkentavalla AF/AE-ominaisuudella.

Xperia PRO 5G -laite on ennakkotilattavissa tästä päivästä alken. Myynti alkaa valituilla jälleenmyyjillä toukokuun puolivälissä. Suositushinta on 2499 euroa. Lisää Xperia PRO -tuotetietoja löytyy täältä.