Nokia, Ericsson, II-VI, Lumentum ja Sumitomo Electric ovat julkaisseet yhteisen teknisen asiakirjan, jonka avulla voidaan pienentää sitä liitäntävalikoimaa, jolla 5G-tukiasemat liitetään kuituverkkoon. Mikäli valikoimaa rajattaisiin, saataisiin yhdessä sovittuja ratkaisuja markkinoille nopeammin.

Samsung on esitellyt kännykkäpiireihinsä uuden RF-etupään, joka ensimmäistä kertaa valmistetaan 8 nanometrin prosessissa. Tämä mahdollistaa entistä pienempien modeemipiirien kehittämisen ja lopulta yhden sirun radion toteuttamisen älypuhelimiin.

Suomalaisen ict- ja pelialan työvoimapula on jatkuvasti paheneva akuutti ongelma. Business Finland yrittää helpottaa pulaa Talent Boostin Fast Track -kampanjassa, jossa pelialan supermaaksi kutsuttuun Suomeen houkutellaan Yhdysvalloista ict- ja pelialan erityisosaajia. Nyt tarjolla on 50 työpaikkaa.

Google sanoo kehittäneensä tekoälyyn pohjautuvan ohjelmiston, joka pystyy suunnittelemaan piirien reitityksiä merkittävästi nopeammin kuin ihminen. Googlen mukaan reititys, jonka optimointi veisi suunnittelijalta manuaalisesti kuukausia, onnistuu sen AI-työkalulta kuudessa tunnissa.

Hollantilainen Solid Sands on esitellyt SuperGuard-työkalun, joka on keskeisessä roolissa autojen toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa. Työkalu tarkistaa, että autojen ohjelmistojen C-kirjastot täyttävät vaaditut standardit. Tämä on välttämätöntä, sillä nykyisen ajoneuvon järjestelmät koostuvat miljoonista, eri toimittajilta tulevista koodiriveistä.

Schneider Electric tuo markkinoille Easy Rack -sarjan. Se on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi asentaa, ja se on myös helposti skaalautuva ja mukautettava. Sarja tarjoaa kustannustehokkaan räkkijärjestelmän monenlaisiin toimintakriittisiin sovelluksiin, kuten verkotusratkaisuihin, reunalaskentaan, teollisuusympäristöihin ja pilvipalveluihin.

Autoalan tutkimusjärjestö JATO Dynamics on laatinut vankan raportin eurooppalaisen henkilöautoliikenteen päästöistä. Tulokset näyttävät kumoavan myytin Suomen saastuttavasta autokannasta. Suomi kuuluu JATOn vertailussa lähes parhaaseen A-ryhmään.

OnePlus on esitellyt uuden mallin edullisempien puhelimien Nord-sarjaan. Nord CE 5G tarkoittaa ”core editionia” eli pitää sisällään kaikki Nord-sarjan ”ydinominaisuudet”. Viikon testin jälkeen voi ennustaa, että laitteesta tulee iso hitti alkuperäisen Nordin tapaan. Ensi syksynä se näkynee usean koululaisen tai opiskelijan taskussa.

Amerikkalainen piilaaksolainen startup Ayar Labs on kehittänyt maailman ensimmäisen terabitin nopeuteen yltävän optisen, joka voidaan toteuttaa piirien eri lohkojen välille. TeraPHY-piiri lähettää dataa WDM-linkin yli. Datan ”kuljetushihna” perustuu Macomin laseriin. TeraPHY-piirisarjassa on 8 optista porttia, jotka toimivat virheettömästi ilman FEC-virheenkorjausta. Kaistanleveys on 1024 terabittiä sekunnissa ja energiaa kuluu alle 5 pikojoulea bittiä kohti.

Samsung ilmoittaa, että uudella ISOCELL 2.0 -tekniikalla on onnistuttu toteuttamaan markkinoiden pienin, halkaisijaltaan 0,64 mikrometrin pikseli. Sen avulla saadaan toteutettua markkinoiden pienin 50 megapikselin kenno hinnalla, joka tuo tämän laatuiset kamerat myöskin halpapuhelimien ulottuville.