Maailman tehokkain älypuhelin?

Asuksen pelibrändi ROG tunnetaan tehokkaista läppäreistään ja pelipuhelimistaan. Maaliskuussa se esitteli ROG 5 -pelipuhelimen. Vain viisi kuukautta myöhemmin Asus esittelee päivitetyn version. Se saattaa olla tämän hetken tehokkain puhelin.

Uusi ROG 5s on pitkälti edeltäjänsä kaltainen. Asus on kuitenkin halunnut trimmat suorituskykyä muutamalla tärkeällä päivityksellä. Tärkein lienee Snapdragon 888 -prosessorin päivittäminen +-malliin, jolla saadaan peräti 25 prosenttia enemmän CPU-tehoa. Uusi isäntäprosessori operoi nyt peräti 3,0 gigahertsin kellotaajuudella.

Myös pelaajalle tärkeää näyttöä on paranneltu. Alkuperäisen ROG 5:n näytön kosketuksen 300 hertsin näytteistystaajuus on nostettu 360 hertsiin. Näyttö siis reagoi entistä nopeammin pelaajan komentoihin. ROG 5s:n näyttö on selvästi responsiivisempi kuin tämän hetken lippulaivamallit, joissa standardiksi on muodostunut 240 hertsiä. Kosketuksen latenssiksi Asus ilmoittaa 24 millisekuntia.

Uuden ROG 5s:n ruutu päivittyy 144 kertaa sekunnissa edeltäjänsä tapaan. Jäähdytysratkaisut ovat ennallaan. Lisätietoja täältä. Edullisin ROG 5s maksaa reilun tonnin, Pro-mallin hinta menee dollareissa jo 1365 dollariin. Muistia laitteissa on ”riittävästi”.