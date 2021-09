Uusi Fairphone on ensimmäinen jäteneutraali älypuhelin

Hollantilainen Fairphone hakee markkinaosuutta eettisellä toiminnalla. Tarkoitus on kutistaa älypuhelimen aiheuttama ympäristörasitus minimiin. Tänään esitelty Fairphone 4 vie konseptia entistä pidemmälle ja on ensimmäinen jäteneutraali älypuhelin.

Fairphonen lähestymistapa erottaa sen oikeastaan kaikista kilpailijoista. Fairphone ei esimerkiksi keskity vastuullisuuteen vain ympäristön kannalta vaan pyrkii myös tarjoamaan paremmat työolot niille, jotka työskentelevät elektroniikan hankintaketjussa. Fairphone 4:n jäteneutraalius tarkoittaa, että yhtiö haluaa kompensoida valmistamansa älypuhelimet ja varaosat kierrättämällä elektroniikkajätettä jokaista myytyä Fairphone 4:ää vastaavan määrän.

Fairphone 4 on aiempien Fairphone-mallien tapaan modulaarinen laite. Modulaarisuus tarkoittaa paitsi rakennetta, myös ohjelmistopäivityksiä vuoteen 2025 asti. Nyt otettu laite oäivittyy siis tulevina vuosina sekäAndroid 12:een että sen seuraajaan eli Android 13:een. Fairphone pyrkii tarjoamaan ohjelmistopäivityksiä aina vuoteen 2027 asti, mikä sisältää päivitykset myös tuleville Android-versioille 14 ja 15, tarjoten näin jopa 6 vuoden ohjelmistotuen.

Uusi Fairphone 4 toimitetaan joko 6 tai 8 gigatavun muistilla ja 128 tai 256 gigatavun tallennustilalla, ja siihen on asennettu Android 11, joka päivitetään Android 12:ksi. Proessorina on Qualcomm Snapdragon 750 5G -piirisarja, jonka 5G-tuki takaa puhelimen käytettävyyden jatkossakin. Fairphone 4:ssä on 6,3 tuuman Pixelwork-teknologiaa hyödyntävä Full HD+ -näyttö, joka on suojattu Corning Gorilla Glass 5:llä. Akun kapasiteetti on 3906 mAh, ja se latautuu 50 prosenttiin puolessa tunnissa. Akku on myös vaihdettavissa toisin kuin käytännössä kaikissa muissa markkinoiden puhelimissa.

Kamerassa Fairphone on ottanut hyppäyksen eteenpäin ja nyt tarjolla on kaksi erillistä kameraa: 48 megapikselin pääkameran sekä 48 megapikselin laajakulmakameran, joissa molemmissa on nopea automaattitarkennus ja kuvanvakautus. Selfieitä ja videopuheluita varten etukannessa on 25 megapikselin kamera.

Jos esimerkiksi näyttö, kamera tai akku rikkoutuu, ei puhelinta tarvitse hävittää eikä maksaa kalliisti sen korjauttamisesta. Fairphonen kotisivuilta voi tilata Fairphone 4:ään varaosia ja voit itse vaihtaa vialliset osat uusiin – tarvitaan vain ruuvimeisseli. Näin voit käyttää Fairphoneasi taas monen vuoden ajan.

Fairphone on laajentanut luetteloaan reilusti hankituista materiaaleista, ja niitä on nyt 14. Tämä koskee muun muassa Fairtrade-sertifioitua kultaa, Aluminium Stewardship Initiativen (AS) kautta hankittua alumiinia, reilusti hankittua wolframia Ruandasta sekä kierrätettyä tinaa, harvinaisia maametalleja ja muovia. Lisäksi Fairphone 4:n mukana toimitetaan 100-prosenttisesti kierrätysmuovista valmistettu takakansi. Reilusti hankkiminen tarkoittaa, että Fairphone osallistuu hankintaketjuun ja pyrkii ratkaisemaan lapsityövoiman käytön ja vaarallisten työolosuhteiden kaltaisia ongelmia esimerkiksi kaivostyöläisten keskuudessa.

Fairphone 4 tuli ennakkotilattavaksi tänään Fairphonen kotisivuille sekä Elisan, Verkkokaupan ja Gigantin kautta,. 6 + 128 gigatavun muistilla suositushinta on 599 euroa, 8 + 256 gigatavun versio maksaa 669 euroa.