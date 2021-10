Ericsson demosi täysin langatonta 5G-tukiasemaa

Mobiili tietoliikenne perustuu langattomiin tukiasemiin, mutta tähän asti niissä on ollut paksuja kaapeleita. Radiot tarvitsevat yhteyden runkoverkkoon ja niihin pitää syöttää virtaa. Ericsson on nyt demonnut Seattlessa ratkaisua, jossa 5G-tukiasema saa virtansakin langattomasti.

Kumppanina demossa on amerikkalainen Powerlight Technologies. Se on kehittänyt 2 kilowatin laserin, jolla voidaan lähettää tehoa langattomasti satojen metrien päähän. Muunnoksen hyötysuhdetta Ericsson ei kertonut, mutta Powerlightin laitteilla saadaan vastaanottopäässä tuotettua jopa 400 watin teho.

Itse lasersäde on näkymätön ja vaaraton. Mikäli jokin este tulee säteen tielle, virransyöttö katkeaa millisekuntien aikana. Powerlightin vastaanottimessa on akku, joka jatkaa tehon syöttämistä tukiasemalle säteen katkeamisen ajaksi. Kun este poistuu, järjestelmä palaa nopeasti käyttöön tarkistusten jälkeen.

Tukiaseman yhteys runkoverkkoon tai kantataajuusyksikköön voidaan sekin toteuttaa langattomasti mikroaaltolinkin avulla. Näin voidaan toteuttaa täysin langaton 5G-tukiasema. Tästä on etuja tilanteissa, joissa tukiasemaan on vaikeaa viedä kaapelinippua.

Demossa virtaa syötettiin laserilla Ericssonin StreetMacro 6701 -tukiasemaan. Tämä on varsin yleinen, erityisesti Yhdysvalloissa käytössä oleva millimetrialueen 5G-radioyksikkö. Sillä on ylletty jopa 4,3 gigabitin 5G-datanopeuksiin, kun käytössä on 800 megahertsiä kaistaa.

Kuvassa Powerlightin lasersäteen vastaanotin.