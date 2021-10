PCIe6-standardi on teknisesti valmis

PCI-SIG -järjestö on ilmoittanut, että tulevan PCIe 6.0 -standardin versio 0.9 on saatu valmiiksi. Kyse on ns. lopullisesta draftista eli tekniikka ei enää muutu ennen lopullista 1.0-määritystä. Lopullisen draftin mukaan liitännän nopeus kasvaa PCIe5:n 32 gigasiirrosta (gigatransfers per second) 64 gigasiirtoon eli kaksinkertaiseksi. X12-liitännän yli voidaan PCIe6-laitteissa siirtää dataa 128 gigatavua sekunnissa.

PCI-SIG julkisti PCIe6:n Complete Draft -version (versio 0.7) noin vuosi sitten. Sen myötä monet yritykset ryhtyivät suunnittelemaan PCIe6-yhteensopivia laitteita. Esimerkiksi ohjainpiirien suunnittelu on monessa yrityksessä kovassa vauhdissa.

Standardin 0.9-version myötä yritykset voisivat periaatteessa tuoda markkinoille ”PCIe6-valmiita” laitteita. Tälle ei kuitenkaan ole kovin isoa kiirettä, sillä edeltävä PCIe5 on sekin vasta alkanut näkyä kaupallisissa laitteissa. Esimerkiksi kuluttajien läppäreihin PCIe5 ei ole vielä ehtinyt, eikä ehdikään ennen kuin Intel ja AMD julkistavat omat PCIe5-tekniikkaan tukevat prosessorinsa.

Toinen kysymys on tarve markkinoilla. 128 gigatavua sekunnissa on tällä hetkellä merkittävästi enemmän kuin mikään sovellus käytännösäs tarvitsee.