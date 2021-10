HTC esitteli kevyet VR-lasit - jätti akun pois

HTC on esitellyt kevyemmät kannettavat lasit VR-sisältöjen katseluun. VIVE Flow -laseissa huomio on selvästi ollut laisen koon pienentämisessä. Jopa niin paljon, että laitteesta on jäänyt oma akku kokonaan pois. Virtansa se tarvitsee ulkopuolelta.

HTC korostaa kehittäneensä Flow-lasit ennen kaikkea meditointiin. Tähän on tarjolla oma TRIPP-sovellus. Rentoutumiseen sopii myös ajelu Route 66:lla MyndVR:n avulla. Laseihin voidaan myös peilittää television tai älypuhelimen ruutu, joten laseilla onnistuu vaikkapa Netflixin kuluttaminen.

Helposti elämääsi sujahtava VIVE Flow painaa vain 189 grammaa. Kahden saranan rakenteen sekä pehmeän kasvopehmusteen ansiosta se taittuu kompaktiin kokoon ja on helppo kuljettaa. VIVE Flow’n ainutlaatuinen sarana on suunniteltu sopimaan monenmuotoisiin ja -kokoisiin päihin. Kasvopehmuste on saanut innoituksensa palkitusta VIVE Focus 3:sta, ja magneettikiinnityksen ansiosta se on helppo ja nopea vaihtaa, joten laseilla voi olla monta käyttäjää.

HTC lupaa laseille 100 aseteen näkökentän 3.2K-tarkkuudella ja 75 hertsin päivitysnopeudella. Leffan tai meditointivideon äänet tulevat 3D-tilaäänenä ja lasit voi yhdistää myös Bluetooth-kuulokkeisiin.

Itse lasit maksavat 599 euroa. VIVE Flow’n julkaisun yhteydessä HTC toi tarjolle myös erityisen Viveport-tilauksen. Infinity Vista ‑niminen tilaus maksaa 5,99 € kuussa ja tarjoaa rajattoman pääsyn sekä laajaan valikoimaan hyvinvointiin, aivojumppaan, tuottavuuteen ja kevyeen pelaamiseen liittyviä sovelluksia että yksinoikeussisältöön, kuten mukavalta kahvilalta näyttävään Lo-Fi-huoneeseen.

Lisävarusteena tarjotaan myös 10 000 milliampeeritunnin VIVE-virtapankkia. Lasien tarkat speksit löytyvät täältä.