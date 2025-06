Pian se vihdoin tapahtuu: Windows 11 nousee suosituimmaksi

Windows 11 on ennennäkemättömässä nousukiidossa. Vielä toukokuussa Windows 10 hallitsi selvästi maailmanlaajuista käyttöjärjestelmämarkkinaa, mutta tuoreimmat tilastot kertovat selkeästä käänteestä: Windows 11 on ohittamassa edeltäjänsä – mahdollisesti jo kesäkuun aikana.

Statcounterin mukaan toukokuussa 2025 Windows 10:n markkinaosuus oli vielä 53,19 %, kun Windows 11 jäi 43,22 prosenttiin. Kesäkuun puoliväliin mennessä tilanne on muuttunut dramaattisesti. Windows 10:n osuus on pudonnut alle 50 %:n (48,9 %), ja Windows 11:n osuus on noussut hurjasti 47,7 %:iin. Ero käyttöjärjestelmien välillä on enää vain 1,2 prosenttiyksikköä – ja kaventumassa nopeasti.

Taustalla on lähestyvä aikaraja: Microsoft lopettaa Windows 10:n laajennetun tuen 14. lokakuuta 2025. Tämä pakottaa käyttäjät joko päivittämään Windows 11:een tai hankkimaan maksullisen tukioption – tai jopa kokonaan uuden laitteen, jos laitteisto ei täytä Windows 11:n vaatimuksia.

Erityisen nopeaa kasvu on ollut Aasiassa, missä Windows 10:n osuus romahti toukokuusta kesäkuuhun peräti 10 prosenttiyksikköä. Myös Yhdysvalloissa Windows 11 on jo selvä markkinajohtaja, 55,2 %:n osuudella.

Vaikka kasvu on nopeaa, Microsoftilla on yhä työsarkaa: noin 700 miljoonaa laitetta käyttää edelleen Windows 10:tä. Näistä jopa 240 miljoonaa saattaa olla päivitykseen kelpaamattomia, mikä tekee tulevista kuukausista ratkaisevia sekä Microsoftille että koko tietoturvayhteisölle.

Kaikille yhteensopiville Windows 10 -laitteille päivitys Windows 11:een on yhä maksuton. Microsoft on alkanut tehostaa päivityskehotuksia, ja uusi siirtymätyökalu helpottaa prosessia. Niille, joiden laitteisto ei täytä vaatimuksia, vaihtoehdoiksi jäävät maksullinen tuki tai uuden laitteen hankinta.