Robobussia testataan Tampereen Hervannassa

Tampereella, tarkemmin Hervannassa alkaa ensi vuoden alussa reilun kahden kuukauden mittainen robottiautojen kokeilu Business Tampereen koordinoimalla testialustalla. Kahdella Sensible 4:n ohjelmistolla varustetulla Toyota ProAcella toteutettava pilotti kuljettaa matkustajia maksutta.

Pilotin tarkoituksena on tutkia, kuinka robottiautot voivat tulevaisuudessa täydentää Tampereen julkista liikennettä. Roboautot kuljettavat matkustajia Hervannan alueella noin 3,5 kilometrin reitillä maksutta. Tampereen kaupunki kehittää kokeilun avulla ratikan syöttöliikennepalveluita.

Robottiautokokeilu toteutetaan kahdella suomalaisen teknologiayritys Sensible 4:n automatisoimalla Toyota Proace -tila-autolla. Yrityksen ohjelmisto on erityinen siitä, että se toimii myös haastavissa sääolosuhteissa. Ohjelmistoa on testattu useita kertoja Lapin talviolosuhteissa ja pilotteja järjestetty ulkomaiden lisäksi esimerkiksi vilkkaassa Helsingin Pasilassa, jossa myös osa reitistä ajettiin raitiovaunun rinnalla.

Turvallisuus on kaikissa autonomisen liikkumisen kokeiluissa ensisijaista. Ohjelmistokehityksen taustalla on vuosikymmenten kokemus ulkona vaihtelevassa säässä toimivista roboteista. Ajoneuvoissa on aina mukana kaiken varalta turvakuljettaja, joka tarvittaessa voi ottaa haltuunsa ajoneuvon hallinnan.

- Jos on ollut aiemmin robottiauton kyydissä, Hervannan autoissa luultavasti yllättyy vauhdista sekä ajon tasaisuudesta. Ajoneuvon sensorit ottavat huomioon niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin muut ajoneuvot, ja ohjelmisto mahdollistaa ajamisen lumen peittämillä kaistoilla sekä kovassakin lumisateessa, kertoo Sensible 4:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomela.

Robottiautopilotti toteutetaan Hervannassa sijaitsevalla autonomisen liikkumisen testialueella. Tulevaisuudessa testialueella voi tehdä muitakin automaattisen liikkumisen kokeiluja ja palveluita, ja testireittejä suunnitellaan ja kehitetään testaajien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Älykkäiden kaupunkien suunnittelija Sitowise Oy on luonut Hervannan alueesta ns. digitaalisen kaksosen työkaluksi uusien liikkumispalveluiden suunnitteluun. Digitaalinen kaksonen on toteutettu Tampereen kaupungin STARDUST-hankkeessa.