Windowsiin kehitetty tänä vuonna yli 107 miljoonaa haittaohjelmaa

Atlas VPN:n analysoiman datan perusteella Windows-haittaohjelmien kehityksessä kirjataan tänä vuonna uusi ennätys. Vaikka vuotta 2021 on vielä kuukausi jäljellä, kyberrikolliset ovat jo kehittäneet huikeat 107,3 miljoonaa nimenomaan Windows-laitteisiin kohdistettua uhkaa.

Microsoft jakaa haittaohjelmat kolmeentoista eri luokkaan: takaovet, latausohjelmat, dropperit, hyväksikäytöt, hakkerointityökalut, makrovirukset, hämärtäjät, salasanan varastajat, kiristysohjelmat, rogue-tietoturvaohjelmistot, troijalaiset, troijalaiset napsauttavat ja madot. Atlas VPN:n raportissa Windows-haittaohjelmat kattavat kaikki kolmetoista luokkaa.

Data tulee AV-TEST GmbH, joka on riippumaton IT-turvallisuuden tutkimuslaitos. Mielenkiintoista on, että Windows OS -laitteisiin kohdistettujen uusien haittaohjelmatyyppien luominen on kasvanut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Tuolloin Windows-haittoja kehitettiin 21,75 miljoonaa.

Tämä tarkoittaa, että kyberrikolliset käyttivät enemmän resurssejaan Windows-käyttöjärjestelmään kuin koskaan ennen. Joka päivä Windowsiin on tänä vuonna kehitetty noin 328 tuhatta uutta haitaketta.

Kyberrikolliset käyttävät useita eri tapoja tartuttaakseen laitteita yrityksen sisällä. Haittaohjelmat ovat piilossa useammissa paikoissa kuin voi kuvitella, olipa kyseessä sitten kalasteluyritys tai huijareiden perustamalta verkkosivustolta ladattu tiedosto.

Tietenkin useimmat hyökkäykset pysäytetään joko sisäänrakennetuilla tai kolmannen osapuolen turvajärjestelmillä, kuten palomuureilla, virustorjuntaohjelmilla ja muilla uhkien suojausohjelmistoilla. Hakkerit luovat kuitenkin jatkuvasti uudentyyppisiä viruksia voittaakseen nämä turvatoimet.