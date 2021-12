Virve-liikenne siirtyy ensi vuonna osin Elisan verkkoon

Viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot ja sen Virve-verkko siirtyvät ensi vuodesta alkaen uuteen aikakauteen. Virve-verkko on siirtymässä laajakaistateknologiaan, ja palvelu käyttää jatkossa Elisan valtakunnallisia 4G- ja 5G-mobiiliverkkoja. Uudessa Virve-palvelussa viranomaiset saavat käyttöönsä etuoikeutetut liittymät sekä uusia tilannejohtamista tehostavia toimintoja.

Uuden viranomaisviestintäpalvelun käyttöönotto alkaa vaiheittain vuonna 2022. Muutos parantaa turvallisuustoimijoiden edellytyksiä viestiä tehokkaasti ja käyttää entistä monipuolisempaa tilannetietoa arjen työssään muun muassa puheentunnistuksen kautta.

Laajakaistainen Virve on yksi valtion merkittävimmistä ict-hankkeista lähivuosina, ja vaatimukset uuden palvelun turvallisuudelle ja luotettavuudelle ovat korkeat. Erillisverkot kehittää palvelua yhdessä viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden sekä kumppaneiden kanssa. Erillisverkot ja Elisa ovat solmineet yhteistyösopimuksen Virve-palvelun käyttämän radioverkon toimittamisesta vuoteen 2030 saakka.

Viranomaisten toimintaa johdetaan perinteisesti puheella. Laajakaistaisuus mahdollistaa lisäksi modernin ja tehokkaan datayhteyksiin perustuvan tilannekuvan sekä toiminnan johtamisen esimerkiksi paikkatietoa, videokuvaa ja puheentunnistusta hyödyntämällä.

Laajakaistaisuuteen siirtyminen tarkoittaa teknisesti muutosta Tetra-teknologiaan perustuvasta verkosta moderniin mobiilipalveluun. Elisan mobiiliverkkoa laajennetaan vastaamaan Virve-palvelun vaatimuksia, esimerkiksi maantieteellistä kattavuutta parantamalla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Viranomaisten kriittinen viestintä uudessa Virve-palvelussa toteutetaan verkon etuoikeustoiminteen eli priorisoinnin kautta. Liittymän etuoikeus takaa tarvittaessa Virve-käyttäjille verkkoon vapaata kaistaa ja nopeampia yhteyksiä. Etuoikeustoiminteen käyttö on aina tilannekohtaista, eikä siten vaikuta kansalaisten ja yritysten jatkuvan mobiilipalvelun laatuun. Viranomaiset voivat luottaa siihen, että kriittinen yhteys on saatavilla myös isoissa joukkotapahtumissa, joissa on paljon mobiiliverkon käyttäjiä.

Käytännössä Virve-yhteydet menevät kuluttajien tarpeiden yli. Hälytystilanteessa mobiiliverkkoon vapautetaan tilannekohtaisesti kaistaa viranomaisen viestinnälle, kuten hälytysajossa olevaa ambulanssia väistetään tien päällä. - Kun ruuhkatilanne on ohi, liikenne verkossa jatkuu kaikille käyttäjille normaaliin tapaan, kuvailee Elisan privaattiverkkojen liiketoimintajohtaja Ville Syrjänen.

Yksi mielenkiintoa herättävä palvelulaajennus on puheentunnistus, jonka mahdollisuuksia viranomaisten välisessä yhteistyössä tutkitaan parhaillaan. Puheentunnistuksen avulla puhe muutetaan reaaliaikaisesti tekstiksi, jota pystytään analysoimaan tietokoneella ja tuottamaan esimerkiksi viranomaisen toimintaa nopeuttavia tiivistelmiä tilanteiden kulusta.

- Puheentunnistuksen hyödyt viranomaisten välisessä viestinnässä kiteytyvät siihen, miten paljon helpompaa on pitkän puhelun sijaan lukea lyhyt tekstiviesti, ja poimia sieltä tehtävän kannalta olennaiset asiat. Puheen litteroinnin ja avainsanojen tunnistamisen lisäksi tietokone pystyy jopa piirtämään puheesta poimittujen tuntomerkkien perusteella kuvan henkilöstä. Näin puheentunnistus ja analytiikka auttavat viranomaista saamaan avun nopeammin ja tehokkaammin paikalle. Avun tarjoaa lopulta aina aito ihminen, selvittää Elisan teknologiajohtaja Ville Rautio.

Laajakaistaisen Virve-palvelun ja uusien ominaisuuksien käyttöönotto etenevät vaiheittain. Tavoitteena on, että viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden siirtyvät uuden palvelun käyttäjäksi vuosina 2023-2025.