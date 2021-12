Epäselvyyksiä sähköalan standardien tulkinnassa? Kysy Sähköturvallisuuden suositusryhmältä

1990-luvulla sähköalalla siirryttiin kansallisista sähköturvallisuusmääräyksistä standardien soveltamiseen sähkölaitteistojen rakentamisessa. Nykyään pienjännitesähkölaitteistot on suunniteltava ja rakennettava SFS 6000 -standardin mukaan. SFS 6000 puolestaan perustuu kansainväliseen IEC 60364 -standardiin. Sähkö-turvallisuuden osalta noudatetaan standardia SFS 6002, joka pohjautuu eurooppalaiseen EN 50110 -standardiin. Noudatettavat standardit on listattu Tukesin luettelossa S10.

Sähköturvallisuuslain mukaan standardeista on myös sallittua poiketa, mikäli vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muutoin. Poikkeamiselle on oltava tilaajan antama suostumus. Sähkölaitteiston suunnittelijan tai rakentajan on laadittava kirjallinen selvitys poikkeamisesta ennen sähkölaitteiston rakentamisen tai korjaamisen aloittamista.

Ennen standardipohjaista sääntelyä pääperiaate oli, että mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. Standardeja sovellettaessa logiikka on päinvastainen: standardi on ohje, jota noudattamalla turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Jos jostain asiasta ei ole erikseen mainintaa standardissa, on osattava käyttää myös tervettä järkeä ja sähköteknistä osaamista.

Vaikka asennusstandardit kansainvälisine esikuvastandardeineen valmistellaan huolellisesti asiantuntijakomiteassa ja standardiehdotus kierrätetään vielä avoimella lausuntokierroksella, standardien kirjoittajien on mahdoton tietää etukäteen kaikkia mahdollisia tulkintoja, joita sanamuodoista voidaan tehdä.

Apua tulkintaan suositusryhmältä

Sähköturvallisuuden suositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva sähköturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja neuvoja antava elin, johon on koottu monipuolista sähköalan asiantuntemusta. Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Suositukset ovat maksuttomia ja ne julkaistaan ryhmän verkkosivuilla.

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Suositusryhmä on ottanut viime aikoina kantaa esimerkiksi sähköauton lataamiseen voimavirtapistorasiasta, sähkökeskuksen asentamiseen väliseinään, jonka toisella puolella on kylpyhuone sekä jännitetyöhön laitevalmistuksessa.

Sähköturvallisuuden suositusryhmän verkkosivut löytyvät täältä. Ryhmän suositusten ensisijainen kohderyhmä ovat sähköalan ammattilaiset. Tavallisten sähkönkäyttäjien kysymyksiin ja huoliin saa nopeasti ammattilaisilta vastauksen Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n kysy sähköstä -palstalta.

Vesa Linja-aho

Kirjoittaja on Sähköturvallisuuden suositusryhmän puheenjohtaja