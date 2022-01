Senttimetriluokan paikannus wifi-signaalin avulla

Tarkka sisätilapaikannus on ollut jo vuosia yritysten kehityksen kohteena ja tuloksena on ollut leegio erilaisia, tarkkuudeltaan vaihtelevia ratkaisuja. Israelilainen Deeyook on nyt lanseerannut tekniikan, jossa wifi-tukiasemien lähettämän signaalin avulla päästään 10 sentin paikannustarkkuuteen.

Deeyook kertoo fuusioineensa omat algoritminsa Infineonin vähävirtaisille AIROC-sarjan wifi-piirisarjoille. Tällaisten piirien avulla voidaan hyödyntää maailman noin 1,7 miljardia wifi-reititintä. Tekniikka toimii passiivisesti eli ei edellytä mitään reitittimille kirjautumista.

Tähän asti kheitetyissä paikannusratkaisuissa on kaikissa omat haasteensa. GPS-signaali ei kuulu kaikkialle, erityisesti sisätiloihin. RFID-lähettimiä ei puolestaan ole kaikkialla. Wifi-reititin sen sijaan löytyy käytännössä aina laitteen radion kantaman sisältä.

Deeyookin anturi voidaan asentaa mihin tahansa laitteeseen. Jos laitteen wifi-piirisarja tulee Infineonilta (AIROC), voidaan algoritmit lisätä laitteeseen laiteohjelmiston päivityksen avulla.

Algoritmit osaavat tukiaseman lähettämän signaali avulla päätellä sen tulokulman. Tämän datan perusteella sijainti voidaan laskea kymmenen sentin eli neljän tuuman tarkkuudella. Tämä riittää useimpiin sovelluksiin. Wifi-signaalin lisäksi anturi voi hyödyntää 4G- ja 5G-tukaiseman lähetyssignaalia.