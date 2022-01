Mittauslaitevalmistaja Tektronix on esitellyt uuden version pian viisi vuotta vanhaan sekasignaaliskooppien MSO 5 -sarjaansa. Mallimerkinnän B saanut uutuus tuo suunnittelijan käyttöön monia uudistuksia ja päivityksiä.

Täysin kiinteän olomuodon litiumakuista on tullut akkututkimuksen kuumin aihe, koska perinteiset litiumioniakut eivät enää täytä esimerkiksi sähköajoneuvojen vaatimuksia. Nyt japanilaistutkijat ovat onnistuneet ratkaisemaan kiinteän elektrolyytin akkujen kaupallisen läpimurron tiellä olevan suurimman ongelman. Sähköautoissa tarvitaan suurta energiatiheyttä, nopeaa latausta ja pitkää elinkaarta. Kiinteän elektrolyytin akut täyttävät nämä vaatimukset, ja ovat lisäksi turvallisempia ja kätevämpiä, koska ne voidaan ladata lyhyessä ajassa.

Mooren laki on kuluttajan paras ystävä. Kun valmistustekniikka kehittyy, saamme käyttöömme yhä tehokkaampia ja tiheämpiä piirejä yhä edullisemmin. Nyt tämä näkyy SSD-kiintolevyissä. Micron on ryhtynyt toimittamaan volyymeissä 176 metallointikerroksen NAND-siruihin perustuvia levyjä.

NXP Semiconductors on esitellyt markkinoiden ensimmäisen suojatun radiopiirin, joka tukee kolme eri radiotekniikkaa. IW612-piirillä laitteisiin saadaan tuki niin Wi-Fi 6-, Bluetooth 5.2- kuin 802.15.4-protokollille.

Jos omistat nopean, PCIe4-tekniikkaa tukevan SSD-levyn, siltä saa haettua prosessorille dataa 64 gigatavua sekunnissa 16 linjaa pitkin. Tulevaisuudessa dataa tulee 256 gigatavua sekunnissa. Tässä auttaa uusi PCI Express 6.0 -standardi, jonka lopullisen version PCI-SIG -järjestö on nyt hyväksynyt.

Texas Instruments on esitellyt autojen ADAS-järjestelmiin 77 gigahertsin tutka-anturin, joka kykenee havaitsemaan vastaantulevat ajoneuvot jopa 40 prosenttia nykyisiä ratkaisuja kauempana.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuonna 2021 oli 1145 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna aiemmin. Kasvua edellisvuodesta oli 8,4 prosenttia, ja viimeisen vuosineljänneksen kasvu ylsi jopa 15,9 prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen.

Wind River tunnetaan ennen kaikkea sulautettujen sovellusten VxWorks-reaaliaikakäyttöjärjestelmästään. Yhtiö on parin vuoden ajan ollut pääomasijoittaja tPG Capitalin omistuksessa, mutta nyt Aptiv ilmoittaa ostaneensa sen 4,3 miljardilla dollarilla. Kyse on elektroniikka-alan tämän vuoden suurimmasta yrityskaupasta.

Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet on noussut jo Suomen ja koko maailman toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Suomessa listaykkösenä on yhä Netwalker, globaalisti Trickbot. Apache Log4j on eniten hyödynnetty haavoittuvuus.

Perinteisten mekaanisten kiintolevyjen kapasiteettia on yritetty parantaa uusilla luku- ja kirjoituspäillä. TDK ilmoittaa nyt onnistuneensa toimittamaan ensimmäiset protopäät, jotka tukevat seuraavan polven MAS-MAMR -tallennustekniikkaa.