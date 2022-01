Mouser Electronics on iso elektroniikan komponenttien myyjä, jonka päämieslistalla on jo yli 1200 nimeä. Viime vuonna aikana Mouser lisästi tarjontaansa 113 uudella valmistajalla. Painpiste on sulautettujen ratkaisujen kasvattamisessa.

Berkeleyn yliopistossa kehitetyn avoimen RISC-V-arkkitehtuurin suosio kasvaa vauhdilla. Hyvin monet yritykset miettivät sitä vaihtoehdoksi Arm-ytimille. Tämä suosio perustuu avoimuuden lisäksi käskykannan yksinkertaisuudesta. Minimissään tarvitaan vain 47 käskyä.

Kyberhyökkäysten määrä yritysverkkoihin on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 puolivälistä lähtien. Viime vuonna hyökkäysten määrä kasvoi tietoturvayhtiö Check Point Researchin mukaan 50 prosenttia. Viikoittainen huippu saavutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suomessa on aloittanut merkittävä uusi tutkimushanke vauhdittamaan kvanttiteknologian edistymistä. VTT:n koordinoima QuTI-hanke kehittää uusia komponentteja, tuotantoratkaisuja ja algoritmeja kvanttiteknologian tarpeisiin. Business Finlandin osittain rahoittamassa QuTI-konsortiossa on mukana yhteensä 12 partneria. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.

Kyberturvallisuusyritys NordVPN:n uusi tutkimus paljasti, että 80 prosenttia käyttäjistä on huolissaan verkkoseurannasta, ja 26 prosenttia ajattelee, että heitä seurataan lähes koko ajan. Lääkkeeksi yhtiö ehdottaa yhtenä keinona radikaalia toimenpidettä: Googlen hylkäämistä.

Suomessakin on edelleen yli 2500 tasoristeystä. Vaikka niiden poistaminen on Väyläviraston iso prioriteetti, voidaan niiden turvallisuutta parantaa myös tekoälyn avulla. Nokian ja Schweizer Electronics ovat tehneet näin Baselin alueella.

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat teknologioita, jotka tarjoavat valtavia potentiaalisia etuja monenlaisille sulautetuille järjestelmille. Monille yrityksille näiden nopeasti kehittyvien alueiden osaamisen kehittämiseen vaadittava investointi voi olla haastavaa. Jotkut maailman johtavista valmistajista kehittävät kuitenkin ratkaisuja, joiden avulla sulautetut kehittäjät voivat ottaa nämä innovatiiviset tekniikat käyttöön entistä yksinkertaisemmin ja nopeammin.

Monissa sovelluksissa olisi iso etu pystyä sekä tallentamaan että prosessoimaan dataa samalla sirulla. Tätä kutsutaan muistissa-prosessoinniksi (in-memory processing) .Samsung on nyt demonnut tällaista MRAM-pohjaista piiriä.

Puhelinvalmistaja Xiaomi joutui syyskuussa melkoiseen myrskynsilmään, kun Liettuan puolustusministeriö väitti, että Xiaomin laitteet sensuroivat tiettyjä sisältöjä, jotka olisivat ikäviä Kiinan hallinnon kannalta. Väitteet ovat nyt osoittautuneet perättömiksi.

Euroopan Unionin avaruusohjelma EUSPA on sopinut Arianespacen kanssa kahdeksan uuden Galileo-satelliitin lähettämisestä radalleen seuraavan kolmen vuoden aikana. Näiden myötä satelliittiverkko kasvaa 36:een satelliittiin.