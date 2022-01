Vaikka robotit yleisesti yhdistetäänkin massavalmistuksen tuotantotiloihin, ovat ne tuotantokustannuksissa saatavien säästöjen vuoksi lisäämässä suosiotaan myös muilla sovellusalueilla, missä tarkkuus, toistettavuus ja kustannusten pienuus ovat tärkeässä asemassa. Autonomisten ajoneuvojen ja cobot-sovellusten suosion kasvu edellyttää niiden tuotekehitykseen soveltuvia ratkaisuja ja puolijohteita helpottamaan toteutusta ja prototyyppien tekoa.

Perinteisissä piihin perustuvissa aurinkokennoissa on parhaimmillaan päästy 26,7 prosentin hyötysuhteeseen auringonvalon konversiossa sähköenergiaksi. Nyt Singaporen kansallisen yliopiston (NUS) tutkijat ovat tehneet ison hyppäyksen eteenpäin perovskiittipohjaisten orgaanisten kennojen suorituskyvyssä.

Viime viikolla Ericssonin ja Applen välinen patenttikiista eteni oikeuteen. Ericsson vaatii Applea maksamaan lisenssimaksuja 5G-patenteista FRAND-periaatteiden mukaisesti. Apple ei aio tyytyä vaatimuksiin, vaan hyökkää nyt omilla syytöksillään.

Itävaltalainen TriLite tunnetaan AR-laseistaan, joissa kuvan projisointi tapahtuu MEMS-pohjaisella skannerilla. Ensi viikolla yhtiö esittelee San Franciscon SPIE Photonics -näyttelyssä maailman tähän asti pienimmän laserskannerin.

Apulaisprofessori, akatemiatutkija Kezilebieke Shawulienu Jyväskylän yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän kahden miljoonan euron ERC Starting Grant -rahoituksen. Shawulienu tutkii kvanttimateriaaleja, jotka ovat keskeinen tutkimuskohde fysiikan alalla.

5G-tekniikka on moninkertaistanut kuluttajien käytössä olevat datanopeudet verkosta päätelaitteisiin, mutta myös uplink-yhteys verkkoon päin on kiihtymässä. Mittauslaitevalmistaja Keysight Technologies on demonnut yhdessä Qualcommin kanssa peräti 3,5 gigabitin uplink-yhteyttä.

Vieläkään ei koronapandemia anna mahdollisuutta järjestää tapahtumia normaalisti. Messukeskus ilmoittaa nyt, että maaliskuulle suunniteltu Cyber Security Nordic 2022 järjestetään toukokuun 12.- 13. päivinä.

Ruotsalainen Inission ostaa Lohjalla toimivan elektroniikan sopimusvalmistaja MLB Electronicsin. Kauppahinta on 1,7 miljoonaa euroa. Summa voi kasvaa enintään 0,6 miljoonalla eurolla, mikä riippuu MLB:n tämän ja ensi vuoden liikevaihdon kehityksestä. Inissionille kauppa merkitsee entistä vahvempaa asemaa Suomen sopimusvalmistuksen markkinoilla.

Google-tuen loppuminen toi Huawein älypuhelimiin monia haasteita, joista yksi pahimpia on mobiilimaksamisen puuttuminen. Nyt Huawei paikkaa puutetta uudella Curve-sovelluksella, joka mahdollistaa kontaktittomat NFC-lähimaksut yhtiön mobiililaitteilla.

Langattomien lähiyhteyksien eli wifi-tekniikan seuraava sukupolvi on IEEE:ssä standardoitu tunnuksella 802.11be. Se lupaa isoa nopeusparannusta nyt vasta markkinoille tuleviin kuudennen polven laitteisiin. Mediatek on nyt ensimmäisenä yrityksenä demonnut WiFi7-linkkiä.