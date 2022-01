Ensimmäinen demo – SIM-kortti katoaa kokonaan

Edelleen kun ostaa operaattorilta liittymän, sen mukana tulee SIM-kortti. Jonkin aikaa laitteissa on ollut mahdollisuus liittyä operaattorin verkkoon myös eSIM-tekniikalla, mutta seuraava askel on jo täällä. Vodafone, Qualcomm ja Thales ovat ensimmäistä kertaa demonneet verkossa toimivaa älypuhelinta, jossa ei ole SIM-korttia.

Tai oikeastaan laitteessa oli SIM-kortti, mutta ohjelmistona päätelaitteen sovellusprosessorilla. Eikä millä tahansa laitteella, vaan Samsungin Galaxy Z Flip3 5G -puhelimessa, jossa toimii Snapdragon 888 5G -prosessori. Sen sisältä löytyy Qualcomm Secure Processing Unit -yksikkö, jolla Thales iSIM-ohjelmistoa ajetaan.

Integroitu SIM perustuu ieUICC-standardiin, joka on osa GSMA-määrityksiä. Samsungin Flipin lisäksi tekniikka voidaan ottaa käyttöön lukuisissa uusissa laitteissa, jotka käyttävät iSIM-korttia yhteyden muodostamiseen mobiilipalveluihin.

GSMA-spesifikaatioiden mukainen iSIM upottaa SIM-toiminnot laitteen pääprosessoriin, mikä mahdollistaa paremman järjestelmän integroinnin, paremman suorituskyvyn ja lisää muistikapasiteettia. Nyt käyttössä yleistyvä eSIM on vielä kömpelömpi, sillä se vaatii erillisen sirun.

iSIM-teknologia on merkittävä edistysaskel olemassa oleviin eSIM-ratkaisuihin. Sen avulla mobiiliyhteydet on helpompi integroida esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen, tablettiin tai IoT-laitteisiin. Puettavissa laitteissa etu on ilmeinen.