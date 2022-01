Pienikin ohjain oppii tekoälyämään

Ohjainpiirien suorituskyvyn kasvu niiden tehonkulutuksen samalla pienentyessä on johtanut siihen, että pienimmillekin siruille voidaan tuoda tekoäly- ja koneoppimistoimintoja. Teksasilaisen Silicon Labsin uudet BG24- ja MG24-ohjaimet näyttävät mallia siitä, mihin kehitys menee.

Silicon Labsilla on Suomessakin oma tutkimusyksikkönsä, sillä tammikuussa 2015 se osti espoolaisen Bluetooth-piireihin erikoistuneen BlueGiga Technologiesin. Sen tärkein yrityskauppa tapahtui kuitenkin jo kaksi vuotta aikaisemmin, kun haaviin tarttui norjalainen Energy Micro.

Norjassa alun perin kehitetyt Gecko-ohjaimet ovat edelleen SiLabsin vähävirtaisten ohjaimien perusta. Piireille on vuosien varrella lisätty eri protokollia tukevia radioita ja nyt vuorossa on markkinoiden ensimmäiset 2,4 gigahertsin radion sisältävät ohjaimet, joille on lisätty AI/ML-kiihdytinlohko.

BG24- ja MG24-ohjaimien sisäänrakennettu AI/ML-kiihdytin on suunniteltu käsittelemään monimutkaisia ​​laskelmia nopeasti ja tehokkaasti. SiLabsin omien testien mukaan dedikoitu lohko prosessoi koneoppimismalleja jopa 4 kertaa tehokkaammin ja 6 kertaa energiatehokkaammin kuin aiempi softapohjainen ratkaisu. Lisäksi koska ML-laskelmat tapahtuvat paikallisessa laitteessa eikä pilvessä, päästään eroon verkon aiheuttamasta latenssista päättelyssä.

BG24- ja MG24-perheillä on myös Silicon Labsin tähän asti suurimmat ohjainpiirien Flash- ja RAM-kapasiteetit. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että laite voi tukea laajempaa joukkoa protokollia. Nyt esitellyt piirit tukevat näin alusta asti uutta Matter-protokollaa. Lisäksi ne tukevat 3-tason PSA-salausta.

Lisätietoja BG24- ja MG24-ohjaimista löytyy SiLabsin sivuilta.