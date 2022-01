Pieni antenni kerää energian kaikilta kännykkätaajuuksilta

Moni anturilaite tai mittari on hankalassa paikassa, jossa ei haluttaisi käydä edes paristoa vaihtamassa. Yksi ratkaisu voisi olla laitteen toiminnan varmistaminen ympäristöstä kerättävällä RF-energialla, jos siihen olisi tarjolla riittävän tehokas antenni. Nyt sellainen on.

Belgialainen e-peas esitteli vuoden alkupuolella Las Vegasin CES-messuilla useita uusia vähävirtaisen elektroniikan ratkaisujaan. Esillä oli esimerkiksi markkinoiden vähävirtaisin ohjainpiiri. Mielenkiintoinen on myös uusi RF-energiankeruuseen räätälöity antenni.

Antenni on 10 kertaa pienempi kuin tavallinen valmiskomponentti, mikä tarjoaa enemmän tilaa asiakkaiden suunnittelulle. Se on kehitetty yhdessä Ignionin teknologia-asiantuntijoiden kanssa ja sopii hyvin monenlaisiin teollisiin sovelluksiin, mukaan lukien rakennusautomaatio, älykäs mittaus, omaisuuden seuranta ja muut logistiikkasovellukset.

Samaa antennia voidaan käyttää mille tahansa taajuudelle ja mille tahansa laitteelle sopivalla verkkosuunnittelulla. Tämän antennin avulla on mahdollista kerätä energiaa kaikilla taajuuksilla 0,4 GHz - 10,6 GHz alueella. Integroituna e-peasin tehonhallintapiireihin antennilla voidaan siepata energiaa jopa 17 metrin etäisyydeltä 1 watin lähteestä. Jos RF-lähetin on teholtaan 3 wattia, pystyy antenni sieppaamaa sen energiaa 31 metrin päästä. Energiaa voidaan kaapata mistä tahansa suunnasta, koska antenni on suunnasta riippumaton.

Käytännössä tarvitsemansa energian itse keräävä IoT-laite on huoltovapaa. Se ei tarvitse paristonvaihtoa, vaan lähettää keräämänsä datan reitittimeen periaatteessa ikuisesti.