Mullistava anturi tuo 3D-syväkuvauksen älypuhelimiin

STMicroelectronics on julkistanut uuden perheen korkearesoluutioisia ToF-lentoaika-antureita, jotka tuovat edistyneen 3D-syvyyskuvauksen älypuhelimiin ja muihin laitteisiin. Ensimmäinen piiri VD55H1 on markkinoiden ensimmäinen iToF-anturi syvyyden tunnistusta varten.

VD55H1-anturi kartoittaa kolmiulotteiset pinnat mittaamalla etäisyyden yli puoleen miljoonaan pisteeseen. Kohteet voidaan havaita jopa viiden metrin etäisyydellä anturista ja vielä kauempana kuvioidulla valaistuksella. VD55H1 mahdollistaa uusia AR/VR-markkinoiden käyttötapauksia, mukaan lukien huonekartoitus, pelaaminen ja 3D-avatarit.

Älypuhelimissa anturi parantaa kamerajärjestelmän ominaisuuksia, kuten bokeh-efektiä, usean kameran valintaa ja videon segmentointia. Kasvojen todennuksen turvallisuutta on myös parannettu korkeammalla resoluutiolla ja tarkemmilla 3D-kuvilla, jotka suojaavat puhelimen lukituksen avaamista, mobiilimaksamista ja muita turvallista tunnistusta edellyttäviä järjestelmiä.

Robotiikassa VD55H1 tarjoaa korkealaatuisen 3D-näkymäkartoituksen kaikille kohde-etäisyyksille uusien ja tehokkaampien ominaisuuksien mahdollistamiseksi. Epäsuorat lentoajan (iToF) anturit, kuten VD55H1, laskevat etäisyyden esineisiin mittaamalla heijastuneen signaalin ja lähetetyn signaalin välisen vaihesiirron. Tämä tekniikka täydentää suoran lentoajan (dToF) antureita, jotka mittaavat aikaa, jolloin lähetetyt signaalit heijastuvat takaisin anturiin.

VD55H1:n ainutlaatuinen pikseliarkkitehtuuri ja 40 nanometrin valmistusprosessi varmistavat alhaisen virrankulutuksen, alhaisen kohinan melun ja optimoidun piialueen. Sirulla on 75 prosenttia enemmän pikseleitä kuin nykyisillä VGA-antureilla, vaikka sen fyysinen koko on pienempi.

VD55H1 on 672 x 804 taustavalaistu (BSI) pikseliryhmä iToF-syvyyden tunnistusta varten. Se toimii 200 megahertsin taajuudella 940 nanometrin aallonpituudella. Syvyystarkkuus on parempi kuin 1 prosentti ja tyypillinen tarkkuus on 0,1 prosenttia etäisyydestä. Anturi tukee jopa 120 fps:n kuvanopeutta. Joissakin suoratoistotiloissa virrankulutus voidaan vähentää alle 100 mW, mikä auttaa pidentämään akkukäyttöisten laitteiden käyttöikää.