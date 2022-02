Tietoturvayritys Check Pointin tutkijat ovat löytäneet uuden viruksen, joka pystyy ottamaan haltuunsa sosiaalisen median tilejä. Se on tarttunut jo ainakin 5 000 laitteeseen noin 20 maassa ja se leviää suosittujen pelien kuten Temple Runin ja Subway Surferin mukana Microsoftin virallisesta sovelluskaupasta.

The Things Industries on maailmanlaajuinen LoRaWAN-verkkojen toimittaja. Nyt yritys on aloittanut yhteistyön Suomen LoRa-verkkoa operoivan Digitan kanssa kansainvälisten verkkovierailupalvelujen toimittamiseksi verkkojensa välillä. Kumppanuuden ansiosta The Things Industriesin asiakkaat voivat laajentaa IoT-palveluiden toiminta-alueensa Suomeen.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz kertoo demoavansa yhdessä Qualcommin kanssa 5G-livelähetyksiä Barcelonan Mobile World Congress 2022 -tapahtumassa helmi-maaliskuusa vaihteessa. Demossa toimitetaan sisältöä älypuhelimiin ja esitellään Broadcast/Multicast-ominaisuuksia 5G:n yli.

Data on uusi öljy, kuulee usein sanottavan. Euroopan komissio on nyt ehdottanut uusia sääntöjä siihen, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Säädös muuttaa toteutuessaan digitaalisia liiketoiminnan alueita, kaikenkokoisten yritysten oikeuksia ja mahdollisuuksia ja myös yksittäisen käyttäjän oikeuksia säädellä omaa dataansa.

NXP on esitellyt uuden älysirun maksukorttipiirien MIFARE Ultralight -sarjaansa. Uusin piiri käyttää AES-salausta ja Common Criteria EAL3+ -turvasertifikaattia, joten sensitiivinen data on entistä paremmin suojattu.

Ensi viikolla diplomi-insinööri Nuutti Tervo puolustaa Oulun yliopistossa väitöstään, jossa on esitelty menetelmiä korkean taajuuden moniantennijärjestelmän epälineaarisen vääristymän tilatason käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi. Tervon työ auttaa osaltaan tärkeässä tehtävässä eli tulevien 6G-verkkojen signaalin laadun parantamisessa.

DisplaySupplyChainin mukaan viime vuonna myytiin 10 miljoonaa taivutettavaa älypuhelinta, mikä on 207 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä 87 prosenttia eli 8,7 miljoonaa oli varustettu Samsungin logolla.

STMicroelectronics on julkistanut uuden perheen korkearesoluutioisia ToF-lentoaika-antureita, jotka tuovat edistyneen 3D-syvyyskuvauksen älypuhelimiin ja muihin laitteisiin. Ensimmäinen piiri VD55H1 on markkinoiden ensimmäinen iToF-anturi syvyyden tunnistusta varten.

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung Electronics omistaa eniten patentteja maailmanlaajuisesti. Tämä käy ilmi Bankless Timesin tuoreesta datakokoelmasta. Tietojen mukaan Samsungin patenttisalkussa on kaikkiaan 90 146 perhettä.

Nokia on julkistanut uuden Intelligent RAN Operations -ratkaisun, joka on suunniteltu hallitsemaan 5G-verkkojen yhä suurempaa monimutkaisuutta koneoppimisen (ML) avulla. Viitekehys ja sen taustalla olevat tuotteet antavat matkapuhelinoperaattoreille mahdollisuuden parantaa 5G-verkon laatua, tehokkuutta ja tilaajakokemusta samalla, kun ne vähentävät käyttökustannuksia, energiankulutusta ja CO2-päästöjä.