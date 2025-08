Android-laitteet hallitsevat maailman mobiilidataliikennettä vahvemmin kuin vuosiin. Kesäkuussa 2025 Android keräsi peräti 74,1 % kaikesta globaalista mobiiliverkkoliikenteestä, mikä on korkein lukema viiteen vuoteen, selviää Jemlit.comin esittelemistä Statcounterin tiedoista. Samaan aikaan Applen iOS jäi viiden vuoden pohjalukemiin, 25,4 prosenttiin.

USB-standardien kehitys tuo mukanaan yhä kovempia vaatimuksia niin suunnittelijoille kuin komponenteillekin. Uusin USB4-standardi mahdollistaa jopa 40 gigabitin tiedonsiirtonopeudet, mutta samalla se vaatii laitteilta huipputasoista signaalinsuojelua, erityisesti sähköstaattisia purkauksia (ESD) ja häiriöitä vastaan.

Saksalainen kyberturvayhtiö Nextron Threat on paljastanut kehittyneen Linux-takaoven, jota yksikään virustorjuntaohjelma ei tunnista. Haittaohjelma, nimeltään "Plague", on ollut liikkeellä jo kuukausia ilman, että se on herättänyt huomiota.

Hakkeri nimeltä Tsar0Byte on väittänyt murtautuneensa Nokian sisäiseen verkkoon kolmannen osapuolen haavoittuvuuden kautta. Väite julkaistiin useilla pimeän verkon foorumeilla, ja sen mukaan hyökkäyksen seurauksena on paljastunut laaja kokoelma yhtiön työntekijöihin liittyviä tietoja.

CN Rood on nimittänyt Aku Wileniuksen Suomen asiakaspäälliköksi. Wilenius aloitti tehtävässään elokuun alussa ja tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen mittaus- ja testausratkaisuista sekä vahvan taustan asiakaslähtöisestä B2B-myynnistä.

Intel on vetäytynyt suunnitelmastaan rakentaa kaksi puolijohdetehdasta Magdeburgiin, Saksaan. Hanke, jonka kokonaisarvo oli 30 miljardia euroa, oli yhtiön suurin investointisuunnitelma Euroopassa ja keskeinen osa EU:n Chips Act -ohjelmaa. Noin kolmasosa investoinnista oli tarkoitus kattaa Saksan valtiontuella.

MIKROE on julkaissut uuden XPort ETH Click -lisäkortin, joka tuo nopean ja vaivattoman Ethernet-yhteyden sulautettuihin järjestelmiin. Uutuuskortti perustuu Lantronixin XP1001000-05R XPort -moduuliin ja se on yhteensopiva mikroBUS-väylän kanssa, mahdollistaen helpon integroinnin erilaisiin kehitysalustoihin.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on määrännyt 50 prosentin tullit useille puolivalmiille kuparituotteille, kuten kuparilangalle, -putkille ja kuparikalvolle, jota käytetään erityisesti piirilevyjen valmistuksessa. Päätöksen on tarkoitus vahvistaa Yhdysvaltain teollista perustaa ja kansallista turvallisuutta, mutta elektroniikkateollisuuden mukaan vaikutus on päinvastainen.

Vuoden 2025 toinen neljännes merkitsi suurta muutosta kiristyshaittaohjelmien toimintakentässä. Perinteiset jättiläiset, kuten LockBit ja RansomHub, ovat romahtaneet tai vetäytyneet, mutta se ei ole tuonut helpotusta – päinvastoin. Check Pointin tuore raportti paljastaa, kuinka tekoäly, kartellimallit ja hienovaraiset kiristystaktiikat muovaavat uhkakenttää entistä ovelammaksi ja hajautetummaksi.

Pitkästä aikaa Nokia saa vähän parempia markkinauutisia, sillä verkkomarkkina saa uutta virtaa toisen polven 5G:stä. Tutkimusyhtiö Dell’Oro Group ennustaa, että maailmanlaajuinen 5G Mobile Core Network -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana kuuden prosentin vuosivauhdilla. Kasvun moottorina toimii yleistyvä 5G Standalone -arkkitehtuuri (SA), joka tuo mukanaan paitsi teknisiä parannuksia myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia operaattoreille ja verkkotoimittajille.

Muistivalmistaja Kioxia on julkaissut uuden sukupolven flash-muistin autoihin, joka tarjoaa merkittävästi aiempaa nopeamman suorituskyvyn. Uusi UFS 4.1 -standardia noudattava muistipiiri yli kaksinkertaistaa sekä luku- että kirjoitusnopeudet verrattuna edelliseen UFS 3.1 -sukupolveen.

Silicon Labs on ottanut merkittävän harppauksen IoT-turvallisuudessa julkaisemalla SiXG301-piirin – ensimmäisen maailmassa, joka on saavuttanut PSA Certified Level 4 iSE/SE -tason. Tämä on korkein mahdollinen turvallisuusluokitus sulautetuille järjestelmille ja merkitsee uutta aikakautta IoT-laitteiden suojaamisessa fyysisiä kaappauksia vastaan.

Sähköauton akku ei ole vain voimanlähde — se voi myös toimia hiljaisena salakuuntelijana. Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijat ovat osoittaneet, että sähköautojen akun virrankulutuksesta voidaan päätellä yllättävän paljon kuljettajan yksityiselämästä, jopa ilman suoraa pääsyä auton muihin tietoihin.

Samsungin mukaan Fold7-malli on ylittänyt edeltäjänsä Fold6:n myynnit jopa 50 prosentilla, erityisesti Yhdysvalloissa. Ennakkotilaukset ovat olleet vahvoja, ja operaattorien kautta tehtyjen tilausten määrä nousi jopa 60 %. Erityisesti Blue Shadow -värivaihtoehto osoittautui suosikiksi, muodostaen lähes puolet ennakkotilauksista, kertoo Bloomberg.

Navitas Semiconductorin uusin innovaatio mullistaa käsityksen kännykkälatureista. Yhtiön GaNSense ohjausratkaisu on valjastettu Xiaomin uuteen 90 watin GaN-laturiin, joka tarjoaa huipputehon uskomattoman pienessä koossa. Kyseessä on maailman pienin 90 watin laturi.

Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina jatkoi laskuaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Uutta kasvua on odotettu jo viime vuodesta saakka, mutta selkeitä elpymisen merkkejä ei vieläkään näy. Tuoreimpien DMASS-lukujen mukaan koko markkina supistui huhti-kesäkuussa 8,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Suurin isku nähtiin jälleen puolijohteissa, joiden myynti laski peräti 14,1 prosenttia 2,22 miljardiin euroon. Vastoin odotuksia aiemmin spekuloitu käänne ei siis toteutunut.

MEMS-anturimarkkinoilla nähtiin merkittävä yritysjärjestely, kun STMicroelectronics ilmoitti ostavansa NXP Semiconductorsin MEMS-antureihin keskittyvän liiketoiminnan. Kaupan arvo on 950 miljoonaa dollaria, josta 900 miljoonaa maksetaan käteisellä heti ja 50 miljoonaa myöhemmin teknisten virstanpylväiden täyttyessä.

Kun Alibaba julkaisi Qwen3-Coderin – edistyneen avoimen lähdekoodin tekoälymallinsa koodinluontiin – vastaanotto teknisessä mediassa oli pääosin ihailua. Kyseessä on huippumalli: se päihittää useita suljettuja kilpailijoita, ymmärtää valtavia koodipohjia ja kykenee agenttimaiseen työskentelyyn. Cybernewsin päätoimittaja Jurgita Lapienyen mukaan malli voi kuitenkin olla “Troijan hevonen”.

Huipputason verkkopiirejä kehittävä Enfabrica, on julkaissut EMFASYS-järjestelmän, uudenlaisen “joustavan muistin” ratkaisun, joka voi puolittaa suurten kielimallien (LLM) käytöstä aiheutuvat kustannukset pilviympäristöissä.

Windows 10:n tuki päättyy 14. lokakuuta 2025. Aika käy vähiin, ja organisaatioiden siirtyminen Windows 11:een ei etene riittävän nopeasti. Panasonic TOUGHBOOKin tuore tutkimus osoittaa, että viivyttely ei ole vain tekninen tai hallinnollinen haaste – se on suora liiketoimintariski.