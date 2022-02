Globaalit LoRa-verkot ulottuvat Suomeen Digitan verkon kautta

The Things Industries on maailmanlaajuinen LoRaWAN-verkkojen toimittaja. Nyt yritys on aloittanut yhteistyön Suomen LoRa-verkkoa operoivan Digitan kanssa kansainvälisten verkkovierailupalvelujen toimittamiseksi verkkojensa välillä. Kumppanuuden ansiosta The Things Industriesin asiakkaat voivat laajentaa IoT-palveluiden toiminta-alueensa Suomeen.

Digita on yksi Pohjois-Euroopan LoRa-yhteyksien toimittajista. Yhdessä Digitan kanssa The Things Industries laajentaa IoT LoRaWAN -verkon peittoa ja palvelutoimintaa kansainvälisesti. The Things Industriesin LoRaWAN-verkkopalvelun laajaan ekosysteemiin kuuluu satoja verkkoja ja satoja tuhansia laitteita eri puolilla maailmaa. Yhteistyön ansiosta tämä ekosysteemi voi hyödyntää luotettavaa operaattoritasoista verkkoa Suomessa.

The Things Industriesin toimitusjohtaja Wienke Giezemanin mukaan yhteistyö on mullistava IoT-verkkotoiminnan alueella. - Yhdistämällä yksityisen LoRa-verkko- ja laitehallinnan operaattoritasoiseen verkkoon voimme nyt toimittaa ratkaisun, jossa yhdistyvät molempien parhaat puolet. Tuhansista kehittäjistä koostuva asiakaskuntamme voi nyt hyödyntää Digitan verkkoa ja säilyttää laitehallintansa The Things Stack Cloud -pilvessä, Giezeman kuvaa.

- Tarjoamme mielellämme The Things Industriesin asiakkaille pääsyn Suomen markkinoille valtakunnallisen verkkomme kautta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia IoT-ratkaisujen toimittajille ja tuo suuren määrän erilaisia The Things Industriesin ekosysteemin IoT-ratkaisuja helpommin suomalaisten yritysten saataville, kertoo Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.