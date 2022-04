Tietoturvayritys ESETin tutkijat ovat löytäneet Lenovon BIOS-koodista, tai UEFIsta kun puhutaan Windows-lppäreistä, kolme haavoittuvuutta. Kyse on laiteohjelmiston eli firmwaren ajureista, jotka voivat päästää hyökkääjään muokkaamaan konetta.

Alibaba Cloud on yksi suurista pilvipalveluntarjoajista ja erittäin merkittävässä asemassa Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Yhtiö on AWS:n tavoin kehittänyt omia prosessoreita konesaleihinsa. Uusin on jättimäinen, peräti 60 miljardin transistorin Arm-prosessori.

GSMA-järjestö ilmoittaa, että kesäkuun ja heinäkuun vaihteeseen suunniteltu Shanghain Mobile World Congress on jouduttu lykkäämään. Syynä on koronapandemia tai oikeammin Kiinan tiukka politiikka, jossa maa pyrkii edelleen rajoittamaan koronan leviämistä tiukoin rajoituksin.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkijat kertovat uusimmassa brändiväärennösraportissaan, että kyberrikollisten tietojenkalastelussa jäljittelemien brändien kärkikolmikossa olivat tammi-maaliskuussa LinkedIn, DHL ja Google. LinkedInin osuus oli jo yli puolet.

Perinteisen British Telecomin kuluttajaliiketoimintaa harjoittaa nykyään EE. Nyt operaattori kertoo yltäneensä mobiilidatassa uuteen ennätykseen. Yhdistämällä kaikkiaan seitsemän eri taajuuskaistaa EE ylsi laboratoriossa 2,2 gigabittiin sekunnissa.

Älypuhelinten toimitukset laskivat 11 prosenttia epäsuotuisan taloustilanteen ja vaimean kausikysynnän vuoksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Canalys-tutkimuslaitoksen mukaan Samsung johti markkinoita 24 prosentin osuudella. Yhtiön uusittu tuotelinja on nostanut markkinaosuutta viisi prosenttiyksikköä viime vuoden lopulta.

Metropolia avaa uudenlaisen väylän työelämään ja vielä haluttuun paikkaan. Kahden vuoden työvoimakoulutuksen jälkeen kuvassa on vähintään työhaastattelu Nokialle. Hakuaika koulutukseen on 19.4.-15.5.2022 ja valintapäätökset tehdään viimeistään 3.6.2022.

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa aloitteen, joka tähtää yhden laturistandardin tuomiseen älypuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Uusimpien tietoja mukaan Apple ei ole ainakaan seuraavassa iPhone 14 -sarjassa luopumassa omasta Lightning-liitännästään.

TIOBE-indeksi on jo vuosia rankannut ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella. Vaikka mittari ei liene absoluuttisen tarkka, se kuvaa hyvin käytetyimpien kielten suosiota. Huhtikuun listalla ykköseksi viime syksyn aikana noussut Python jatkaa ykkösenä.

AMD on esitellyt lisätietoja jo CES-messujen aikaan lanseeratusta Ryzen PRO 6000 -sarjasta. Uutuuksien speksit ovat kovia ja AMD uskoo markkinaosuutensa jatkavan kasvuaan eri segmenteissä. Erityisesti Ryzen PRO 6000 on tarkoitettu tehokkaisiin kannettaviin ja bisnesläppäreihin.