Yli tuhat RISC-V-ydintä samalla sirulla pian datakeskuksissa

Piilaaksolainen Esperanto Technologies esitteli puolitoista vuotta sitten mullistavan tekoälypiirin, jolla päättelyä teki massiiviset 1088 RISC-V-ydintä. Nyt ET-SoC-1-piiri on ollut isojen talojen arvioitavana ja tulokset ovat olleet rohkaisevia.

ET-SoC-1-piiri erottuu X86- ja Arm-pohjaisista prosessoreista erityisesti alhaisemman tehonkulutuksensa perusteella. Esimerkiksi Samsung on kehunut sitä, miten alusta skaalautuu lähes lineaarisesti ytimien määrää kasvatettaessa, oli työn alla sitten mitä koneoppimismalleja tahansa.

Päättelyä piirillä tekevät ET-Minion-ytimet ovat 64-bittisiä, mutta optimoituja ja siten vähävirtaisia. Lisäksi piirillä on neljä tehoydintä (myös RISC-V-arkkitehtuuriin pohjaavia), 160 megatavua integroitua SRAM-muistia ja liitännät ulkoisille flash- ja DRAM-muisteille.

Ennen kaikkea merkittävää on se, että avoin RISC-V-käskykanta on taipunut nopeasti erittäin vaativaan, räätälöityyn laskentaan. Seuraavana Esperantolla on edessä kaupallisten toimitusten aloittaminen.