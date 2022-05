Analog Devices on esitellyt autentikointipiirin (Secure Authenticator), joka on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu suojata tuotteita väärennöksiltä. DS28E30-piiri liittyy isäntälaitteeseen vain yhden johtimen kautta, joten piirin avulla on helppo lisätä suoja laitteisiin.

Bittium on lanseerannut uuden Bittium Cellular IoT Solution -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Sen avulla voidaan päivittää jo markkinoilla olevien IoT-laitteiden 2G- tai 3G-yhteys 4G- tai 5G-yhteyteen.

Supertietokoneiden Top500-listalla kärki on rikkonut odotetun haamurajan. Oak Ridge National Laboratoryn Frontier-järjestelmä ylitti ensimmäisenä eksaflopsin suorituskyvyn. Tämä 1018 liukuluoperaatiota onnistui AMD:N EPYC-prosessoreilla ja AMD Instinct -kiihdytinkorteilla.

Älypuhelin on tällä hetkellä tärkein laitteemme. Sen avulla suomalaiset olivat eilen mukana Leijonien maailmanmestaruuden juhlinnassa. Mutta vuonna 2030 älypuhelin ei enää ole tärkein rajapintamme verkkoon, uskoo Nokian pääjohtaja Pekka Lundmark.

Ampere on Intelin entisen johtajan Renee Jamesin vuonna 2017 perustama yritys. Tähän asti sen Arm-pohjaisia Altra-piirejä on käytetty ainakin Oraclen ja Microsoftin datakeskuksissa. Nyt James lupaa uutta, 5 nanometrin prosessissa valmistettavaa AmpereOne-perhettä. Siinä Arm-ytimet ovat jo kustomoituja.

Vuonna 1986 IBM esitteli tallennusvälineen, jota Suomessa ryhdyttiin kutsumaan korpuksi. Den tallennuskapasiteetti oli 1,44 megatavua. Tuohon aikaan ajateltiin, ettei kukaan tarvitse niin paljon tallennustilaa. No, Franklinstein-niminen rakentelija on tehnyt 3,5-tuumaisen korpun, jonka tallennuskapasiteetti on 512 gigatavua.

Yksi historian suurimpia teknologian yrityskauppoja on päätetty Broadcomin ja oikeastaan Michael Dellin kesken. Dell omistaa Silver Lake -sijoitusyhtiön kanssa noin puolet pilviohjelmistoja kehittävästä VMwaresta ja tukee sen myymistä Broadcomille. Kauppahinta on noin 57 miljardia euroa.

Maailman pienimmän projektionäytön kehittäjä TriLite kehittää yhdessä Dispelixin kanssa ratkaisua, jolla voidaan tuoda lisätyn todellisuuden näyttö kaikenlaisiin laseihin. Ratkaisu perustuu TriLiten Trixel 3 -lasersädeskanneriin.

Microsoft on julkistanut ensimmäisen ARM-pöytätietokoneensa kehittäjäpaketin muodossa. Laite on pienikokoinen ja sitä kutsutaan nimellä "Project Volterra". Anayytikot ovat nähneet koneessa paljon samaa kuin Mac Mini -pöytäkoneessa.

Euroopan automarkkinoilla nähtiin huhtikuussa merkittävä käänne. Vaikka komponenttipula on pitänyt polttomoottoriautojen myyntiluvut laskussa jo pidemmän aikaa, sähköautojen myynti on ollut jatkuvassa nousussa. Ei ole enää, kertoo JATO Dynamics.