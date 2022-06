Lähes kaikki teollisuusyritykset joutuneet kyberiskun kohteeksi

Tietoturvayhtiö Trend Micron uusin raportti paljastaa, että 89 prosenttia kaikista sähkö-, öljy- ja kaasualan yrityksistä sekä valmistajista on joutunut viimeisen 12 kuukauden aikana tuotantoon ja energiahuoltoon vaikuttaneiden kyberhyökkäysten kohteiksi. Lähes kolme neljästä (72 %) sanoi, että viimeisen vuoden aikana on tullut vähintään kuusi kyberhyökkäyksistä johtunutta häiriötä.

Tutkimus tehtiin vuosi Colonial Pipeline -putkiyhtiön kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen jälkeen. Yhdysvaltain suurimman polttoaineiden putkilinjaston ohjausjärjestelmiin kohdistunut hyökkäys pysäytti linjaston usean vuorokauden ajaksi, mikä johti merkittävään polttoainepulaan Yhdysvaltain itärannikolla. Se on edelleen maailman suurin kriittiseen infrastruktuuriin kohdistunut hyökkäys.

Kyberhyökkäysten uhreiksi joutuneet vastaajat kertovat, että heidän keskimääräiset taloudelliset vahinkonsa operatiivisen teknologian ja teollisten ohjausjärjestelmien häiriöiden takia ovat noin kolme miljoonaa euroa. Noin puolet hyökkäysten kohteeksi joutuneista teollisuuden organisaatioista on yrittänyt parantaa kyberturvallisuuttaan, mutta niillä ei ole aina riittävästi resursseja tai tietotaitoa puolustautuakseen uusia uhkia vastaan.

- Teollisuuslaitoksia digitalisoidaan kaikkialla maailmassa kestävän kasvun merkeissä. Mutta se on synnyttänyt myös uusien uhkien hyökyaallon, johon on vaikea vastata, kertoo Kalle Salminen, Trend Micron kyberturva-asiantuntija.

Tutkimuksessa selvisi myös, että 40 prosenttia vastaajista ei voinut estää ensimmäistä hyökkäystä. Lisäksi 48 prosenttia niistä, jotka myöntävät kärsineensä häiriöistä, eivät kuitenkaan tee aina korjausliikkeitä minimoidakseen tulevia kyberuhkia.

Pilvi- ja reunapalvelujen sekä ja 5G-yhteyksien lisääminen IT- ja OT-ympäristöihin on muuttanut teollisia toimintoja ja järjestelmiä ennen näkemättömän nopeasti. Niinpä organisaatioiden on pysyteltävä kehityksen kärjessä ja huolehtia tietoturvastaan, jotta niiden toiminta ja omaisuus olisivat suojatut. Riskien ja uhkien näkyvyyden parantaminen on ensimmäinen askel, jolla luodaan turvallinen teollinen pilvi- ja yritysverkko.

The State of Industrial Cybersecurity -raportin voi ladata täältä.