Tampereen yliopiston SoC Hub -hankkeen ensimmäisen järjestelmäpiirin suunnittelutyö saatiin valmiiksi viime vuoden lopussa yliopiston ja yritysten yhteistyönä. Nyt Tampereelle saapuneet fyysiset piirit on testattu toimiviksi.

HBM eli High Bandwidth Memory on DRAM-piirien tekniikka, jossa samaan väylään liitetään useita päällekkäin olevia DRAM-siruja. SK Hynix on nyt toimittanut Nvidialle ensimmäiset HBM3-muistit. Ne ovat maailman suorituskykyisimpiä DRAM-muisteja.

Maailma verkottuu yhä vahvemmin IoT:n ja muiden viestintätekniikoiden kautta. Yleensä sovelluksissa halutaan hyödyntää hinnaltaan edullisia kompakteja moduuleja, joihin on integroitu 32-bittinen mikro-ohjain ja tarvittavat RF-osat sekä useita tuloliitäntöjä erilaisille antureille. 8-bittisillä mikro-ohjaimilla on kuitenkin tärkeä rooli IoT-maailmassa.

Bluetooth on ollut valtava menestys esimerkiksi musiikinkuuntelussa, mutta sillä on tähän asti ollut yksi iso puute: yhteydet ovat käytännössä kahden välisiä. Tähän tulee muutos uuden Auracast-nimen saaneen tekniikan myötä. Jatkossa Bluetoothilla voi jakaa vaikkapa musiikkia rajattomaan määrään kuuluvuusalueella olevia vastaanottimia.

Nashvillessä sijaitsevan Vanderbiltin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että Android lähettää dataa Googlelle 340 kertaa päivässä, vaikka puhelin on käyttämättömänä. Jos et halua jakaa dataasi hakukonejätille tai Applelle, sinulle on vaihtoehtoja. Yksi niistä on Murena.

Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo toukokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että käyttäjien näppäinpainalluksia taltioiva Snake Keylogger on palannut käytetyimpien haittaohjelmien listalle saavuttaen sijan 8. Haittaa on jaettu käyttäjien koneelle pdf-tiedostojen mukana.

Schneider Electric on julkistanut uuden Easy UPS 24V DC -laitteen, joka on kehitetty kaupallisiin ja teollisiin käyttöympäristöihin, missä mahdollinen sähkökatkos haittaa suuresti tuottavuutta. Uusi Easy UPS minimoi sähkökatkoksen keston ja suojaa laitetta, mikä vähentää koneen huoltotarvetta sekä parantaa teollisuuden laitehallintaa.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin mukaan kiristysohjelmien keskimääräiset lunnasmaksut ovat nousseet tänä vuonna jo 71 prosenttia lähes miljoonaan dollariin. Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana ransomware-lunnasmaksu kasvoi 925 162 dollariin.

Moni operaattori tarjoaa wifi-yhteyksiä mobiiliverkkonsa tueksi, mutta tämä tarkoittaa ylläpitoon lisää rasitteita. Enea tarjoaa operaattoreille ensimmäisenä markkinoilla wifi-verkkoa pilvipohjaisena SaaS-palveluna.

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön Signifyn BrightSites-ratkaisun, joka tarjoaa nopean langattoman yhteyden laadukkaiden ledikatuvalaisimien kautta. BrightSites hyödyntää olemassa olevaa valaistusinfrastruktuuria ja luo koko kaupungin kattavan verkon murto-osalla tavanomaisista kustannuksista.