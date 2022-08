Unohda latausahdistus: 200 kilometriä ajoa viiden minuutin latauksella

Sähköautoon liittyvää latausahdistusta yritetään nyt helpottaa monella tapaa. Kiinalainen Xpeng Motorsin ratkaisu on hypernopea lataus. Uusi S4-laturi syöttää yhtiön G9-malliin viidessä minuutissa tarpeeksi virtaa 200 kilometrin ajomatkaa varten. Käytännössä autonlataus lähestyy älypuhelimen pikalatausta.

S4-latausasema on piikarbidipohjainen 800 voltin latausjärjestelmä, jonka maksimiteho on 480 kilowattia. S4 lataa 670 ampeerin virralla. G9-malli vastaanottaa latausvirtaa enimmillään 400 kilowatin teholla.

Xpeng korostaa, että tulevaisuus kuuluu nimenomaan täyssähköautoille ja pikalatausasemille. Yhtiö on asentanut Kiinaan tuhat kappaletta aiemman polven latausasemiaan. S4-laturi on jo päässyt kentällä yhtiön asemilla. Xpeng arvioi, että vuonna 2025 Kiinan suurimmissa kaupungeissa on yli 2000 supernopeaa S4-latausasemaa.

480 kilowattia ei ole sekään tämän hetken suurin latausteho. Kiinalainen Nio esitteli viime vuonna 500 kilowatin latausaseman. Kolmas eli GAC Group on puolestaan esitellyt 480 kilowatin latausaseman, joka lataa sen Aion V -mallin akuston 80 prosenttiin kahdeksassa minuutissa.